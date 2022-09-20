Об этом он рассказал 24 каналу. Бывший игрок сборной Украины ранее оценил игру новичка его команды Андрея Ярмоленко.
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Ребров пытается не появляться в публичных местах
Ребров признался, что пытается не появляться в публичных местах в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинец не хочет лишний раз встречаться с россиянами.
Все свободное время здесь я провожу с семьей, в основном дома. Однако на выходных я могу уехать куда-то с детьми, но не в рестораны,
– отметил бывший игрок сборной Украины.
Он добавил, что находится либо дома, либо на тренировке. На тренировочную базу "Аль-Айна" ему ехать довольно далеко, дорога занимает примерно 3 часа. Поэтому день проходит незаметно.
Россияне сейчас меньше афишируют себя
Главный тренер ФК "Аль-Айн" сказал, что сейчас россияне меньше афишируют себя в стране, в отличие от того, что происходило в начале полномасштабного вторжения. Тогда они ходили в трехцветных футболках, стараясь привлечь к себе больше внимания.
"Впрочем, когда видишь желто-голубые браслеты, футболки, то подходишь к людям, общаешься. Это приятно", – заметил он.
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