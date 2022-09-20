Ярмоленко має потенціал

Про це 24 каналу розказав колишній гравець збірної України, головний тренер клубу Аль-Айн Сергій Ребров. Він зауважив, що Ярмоленко дуже старається і добре працює на тренуваннях.

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Його пробіг більший, аніж у будь-якого футболіста тут. Але в будь-якому випадку клімат дуже заважає, особливо в перші місяці,

– пояснив Ребров.

За словами тренера, комунікація щодо трансферу українського футболіста відбувалася дуже просто.

"У мене запитали: "Тобі подобається, тобі потрібен футболіст Ярмоленко?". Я сказав: "Звичайно". Ось і вся комунікація", – пригадав він.

Ребров запевнив, що хоч на позицію вінгера були ще якісь кандидати, але першим серед них для нього був Ярмоленко, адже тренер добре знає його можливості та здібності, попри те, що останніми роками він не мав великої ігрової практики.

Я знаю його потенціал. Впевнений, що він проявить себе. Він адаптується, і далі буде лише краще,

– констатував Ребров.

Так, Ярмоленко вже певним чином проявив себе. За три тури у його здобутках – 2 асисти і гол. Утім, як каже тренер, це важливо, але найважливіше – очки. А Аль-Айн у чемпіонаті втратив 5 очків.

Чому клуб Реброва втратив очки

Тренер пояснив, що таке буває, особливо в арабських країнах. Адже перші тури доводиться грати у шаленій спеці, а це непросто для будь-якого футболіста.

Крім того, Ребров зауважив, що будь-яка команда схильна до спадів та підйомів. Тим паче після того, як Аль-Айн став чемпіоном, безмежна мотивація гравців до перемоги могла й зменшитись.

"Аналізуємо, працюємо і будемо виходити якось з цієї ситуації", – підсумував Ребров.

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Ярмоленко в Аль-Айні