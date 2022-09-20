Про це він розповів 24 каналу. Колишній гравець збірної України раніше оцінив гру новачка його команди Андрія Ярмоленка.
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Ребров намагається не з'являтись у публічних місцях
Ребров зізнався, що намагається не з'являтись у публічних місцях в Об'єднаних Арабських Еміратах. Українець не хоче зайвий раз зустрічатись з росіянами.
Увесь вільний час тут я проводжу з родиною, в основному вдома. Однак на вихідних я можу виїхати кудись з дітьми, але не в ресторани,
– зазначив колишній гравець збірної України.
Він додав, що перебуває або вдома, або на тренуванні. На тренувальну базу "Аль-Айна" йому їхати досить далеко, дорога займає приблизно 3 години. Тому день минає непомітно.
Росіяни нині менше афішують себе
Головний тренер ФК "Аль-Айн" сказав, що нині росіяни менше афішують себе в країні, на відміну від того, що відбувалось на початку повномасштабного вторгнення. Тоді вони ходили в триколорних футболках, намагаючись привернути до себе якнайбільше уваги.
"Утім коли бачиш жовто-блакитні браслети, футболки, то підходиш до людей, спілкуєшся. Це приємно", – зауважив він.
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