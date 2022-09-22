Дебют для Сарапія

Перед матчем з Вірменією національна команда отримає підсилення. Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій отримав виклик у збірну України.

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До цього футболіст перебував у резервному списку.

У нинішньому сезоні Сарапій дебютував за Дніпро-1. 23-річний футболіст зіграв по 3 матчі в УПЛ (1 гол) та єврокубках. За збірну України він поки що не грав.

Нагадаємо, що 21 вересня "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Шотландії – 3:0. 24 вересня Україна зіграє з Вірменію, а 27 вересня – ще раз з шотландцями.

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