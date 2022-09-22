Дебют для Сарапія
Перед матчем з Вірменією національна команда отримає підсилення. Захисник Дніпра-1 Едуард Сарапій отримав виклик у збірну України.
Варте уваги "Ненавидите росію – плескайте у долоні": українці зарядили потужний перфоменс у Глазго – відео
До цього футболіст перебував у резервному списку.
У нинішньому сезоні Сарапій дебютував за Дніпро-1. 23-річний футболіст зіграв по 3 матчі в УПЛ (1 гол) та єврокубках. За збірну України він поки що не грав.
Нагадаємо, що 21 вересня "синьо-жовті" зазнали розгромної поразки від Шотландії – 3:0. 24 вересня Україна зіграє з Вірменію, а 27 вересня – ще раз з шотландцями.
Кадрові втрати національної команди
- На жаль, напередодні вересневих матчах Ліги націй збірна України зазнала масових втрат. Спершу стало відомо, що Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зможуть допомогти "синьо-жовтим" у матчах проти Шотландії та Вірменії.
- Через травму у розташування збірної не прибув Олександр Зінченко. З тих самих причин до команди не доєднався й Едуард Соболь.
- Після матчу з Шотландією розташування національної команди покинув і Віктор Коваленко.