Дебют для Сарапии

Перед матчем с Арменией национальная команда получит усиление. Защитник Днепра-1 Эдуард Сарапий получил вызов в сборную Украины.

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До этого футболист находился в резервном списке.

В нынешнем сезоне Сарапий дебютировал за Днепр-1. 23-летний футболист сыграл по 3 матча в УПЛ (1 гол) и еврокубках. За сборную Украины он пока не играл.

Напомним, что 21 сентября "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Шотландии – 3:0. 24 сентября Украина сыграет с Армению, а 27 сентября – еще раз с шотландцами.

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