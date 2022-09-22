Весь цивілізований світ із Україною

Фанати обох національних команд об'єднались у спільній нелюбові до ворожої країни. Один із українських уболівальників почав вигукувати до усіх присутніх у шотландському закладі: "Якщо ви всі ненавидите росію, плескайте у долоні".

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Відвідувачі закладу миттєво підхопили кричалку українця та майже усі почали плескати у долоні. Відзначимо, що робили це не лише українців, а й шотландці, які вкотре довели, що є солідарними з Україною у війні проти росії.

Жоден із присутніх не проявив себе негативно у бік українця, який став автором цього потужного заряду. Весь цивілізований світ об'єднався навколо тих жахіть, які продовжує робити в Україні окупанти.

Відео перфоменсу від уболівальників

Під час матчу команда Олександра Петракова відчувала підтримку наших фанатів, які не змовкали ні на секунду. Чимало синьо-жовтих прапорів майоріло на трибунах у Глазго.

На жаль, українські футболісти не змогли віддячити уболівальникам перемогою. Шотландія розгромила Україну, яка провалила другу 45-хвилинку – 3:0. "Синьо-жовті" зможуть взяти реванш вже 27 вересня у польському Кракові. Це буде "домашня" гра для підопічних Петракова.