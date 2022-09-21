Шотландія – Україна 3:0

Голи: МакГінн, 70, Дайкс, 80, 87

Це був другий матч між збірними Шотландії та України у 2022 році. Попередній раз українці перемогли суперника у плей-офф кваліфікації ЧС-2022. Цього разу їм випало зіграти матч Ліги націй.

У попередньому матчі між командами голом відзначився Артем Довбик. Цього разу головний тренер збірної України Олександр Петраков довірив йому місце в старті. Але, забігаючи наперед, забити йому цього разу не вдалося.

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Перший там пройшов у постійних швидких атаках. Україна покладала чимало сподівань на швидкість Михайла Мудрика. І Вінгер неодноразово намагався втекти по лівому флангу.

Шотландці на це відповідали своїми небезпечними моментами. Але їм теж не вдалося забити. Доволі впевнено у воротах діяв Анатолій Трубін.

Один з таких небезпечних моментів стався вже наприкінці першого тайму. Че Адамс зумів продавити Миколу Матвієнка. І виходив на вільний простір. І Валерій Бондар вирішив просто збити суперника силовим прийомом. Пощастило, що поруч був Олександр Караваєв. В іншому випадку Бондар за свій фол міг отримати червону картку. Так все обійшлося лише жовтою карткою.

У другому таймі господарі поля почали ще більше тиснути на нашу оборону. Моменти виникали один за одним. Так, на 63-й хвилині Адамс зумів спочатку влучити в перекладину, пробиваючи головою. А після цього в тій же атаці пробити небезпечно низом. Цього разу Трубін ногами зупинив м'яч.

Та на 70-й хвилині оборона України таки "дала тріщину". М'яч відлетів до МакГінна, і той пробив у нижній кут воріт.

На 76-й хвилині на поле вийшов Ліндон Дайкс. І до кінця матчу оформив дубль, забивши два ідентичні голи. На 80-й хвилині він забив ударом головою після подачі з кутового.

На 87-й хвилині він зробив все те саме.

Українці ж в другому таймі лише один раз пробили по воротах суперника. І то – повз рамку воріт.

Україна програє та опускається на друге місце в турнірній таблиці. Тепер 24 вересня наша команда зіграє проти Вірменії в Єревані. А 27 вересня українців можуть взяти реванш в Шотландії, зігравши з ними в Кракові.