Втрата у центрі поля

Команда Олександра Петракова втратила чимало лідерів напередодні першої вересневої гри з Шотландією. До цього усього додались проблеми у Віталія Миколенка та Віктора Коваленка. Обидва з пошкодженнями прибули у розташування збірної та пропустили першу гру.

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Якщо Миколенко ще зможе допомогти Україні у наступних матчах Ліги націй, то для Коваленка все закінчено. Віктор до цього усього потягнув ногу на тренуванні "синьо-жовтих". Після чого навіть не брав участь у наступного тренувальному процесі.

Віктору зробили МРТ, яке лише показало серйозність травми. У півзахисника розрив привідного м'яза. Коваленко достроково покидає розташування української збірної та вирушаю в Італію, де продовжить своє відновлення.

Статистичні дані. Віктор Коваленко вже має у своєму активі 33 матчі, у яких не забив жодного голу та зробив одну результативну передачу.

Попереду у підопічних Олександра Петракова ще два матчі Ліги націй. 24 вересня українці гостюватимуть на полі Вірменії, а вже 27 вересня "синьо-жовті" спробують взяти реванш у Шотландії в Кракові.