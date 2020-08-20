Основной защитник "Барселоны" Жерар Пике может перебраться в английский чемпионат. "Фулхэм", который вернулся в АПЛ, серьезно заинтересовался услугами испанца.

О таком неожиданном интересе со стороны английского клуба сообщает Libero. Клуб хочет воспользоваться перестройкой в ​​структуре каталонцев. "Фулхэм" возвращается в АПЛ после летнего перерыва. Поэтому хочет качественно усилить свой состав перед началом сезона.

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Серьезная цель англичан

Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу рассказал, кто точно не покинет команду в этом году. Среди игроков не была названа фамилия защитника.

"Дачники" уже контактировали с каталонцами о возможном трансфере 33-летнего испанца. Сам защитник не дал англичанам окончательного ответа и взял время на размышление.

После сокрушительного проигрыша в Лиге чемпионов защитник сделал неожиданное заявление, что может добровольно покинуть клуб, если это поможет команде вернуть победные результаты.

В сезоне 2019/20 Пике сыграл в 35 матчах в Ла Лиге, в которых один раз отличился голом. Его контракт с "Барселоной" рассчитан еще до лета 2022 года. Известный портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

Добавим, что "Барселону" возглавил Рональд Куман, сменивший на посту главного наставника каталонцев Кике Сетьена.