Звездный Пике неожиданно может покинуть "Барселону" ради новичка АПЛ
Основной защитник "Барселоны" Жерар Пике может перебраться в английский чемпионат. "Фулхэм", который вернулся в АПЛ, серьезно заинтересовался услугами испанца.
О таком неожиданном интересе со стороны английского клуба сообщает Libero. Клуб хочет воспользоваться перестройкой в структуре каталонцев. "Фулхэм" возвращается в АПЛ после летнего перерыва. Поэтому хочет качественно усилить свой состав перед началом сезона.
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Серьезная цель англичан
Ранее президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу рассказал, кто точно не покинет команду в этом году. Среди игроков не была названа фамилия защитника.
"Дачники" уже контактировали с каталонцами о возможном трансфере 33-летнего испанца. Сам защитник не дал англичанам окончательного ответа и взял время на размышление.
После сокрушительного проигрыша в Лиге чемпионов защитник сделал неожиданное заявление, что может добровольно покинуть клуб, если это поможет команде вернуть победные результаты.
В сезоне 2019/20 Пике сыграл в 35 матчах в Ла Лиге, в которых один раз отличился голом. Его контракт с "Барселоной" рассчитан еще до лета 2022 года. Известный портал Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.
Добавим, что "Барселону" возглавил Рональд Куман, сменивший на посту главного наставника каталонцев Кике Сетьена.
- Пике отдал "Барселоне" уже около 17 лет своей жизни.
- По окончании сезона 2008/09 Жерар Пике был номинирован УЕФА на звание лучшего защитника того сезона, но награду не получил.
- Жерар трижды выигрывал с "Барселоной" Лигу чемпионов, 6 раз торжествовал в чемпионате Испании, был одним из лидеров легендарной команды Гвардиолы.