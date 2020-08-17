Испанская "Барселона" официально сообщила об увольнении главного тренера команды Кике Сетьена.

Решение об увольнении Кике Сетьена принял совет директоров футбольного клуба "Барселона".

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Кто будет новым тренером клуба – пока не сообщается. В "Барселоне" пообещали представить его в ближайшее время. При этом представление нового тренера будет "в рамках широкомасштабной реструктуризации главной команды", говорится в сообщении на сайте "Барселоны".

Возглавить "Барселону" может Рональд Куман. Его уже видели в понедельник, 17 августа, в аэропорту "Барселоны", куда он прибыл. Пока Куман является главным тренером сборной Нидерландов. Именно против этой команды сыграет сборная Украины на Евро-2020.

Напомним, что Кике Сетьен возглавил "Барселону" 13 января 2020 года. С командой он провел 25 матчей. Под его руководством "Барселона" 16 раз победила, четыре раза сыграла вничью и потерпела три поражения. Этот сезон "Барселона" закончила без трофеев. Последний матч она проиграла в четвертьфинале Лиги чемпионов, где потерпела унизительное поражение от "Баварии" 2:8.