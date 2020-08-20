Основний захисник "Барселони" Жерар Піке може перебратись в англійський чемпіонат. "Фулхем", який повернувся в АПЛ, серйозно зацікавився послугами іспанця.

Про таку несподівану зацікавленість зі сторони англійського клубу повідомляє Libero. Клуб хоче скористатись перебудовою у структурі каталонців. "Фулхем" повертається в АПЛ після річної перерви. Тому хоче якісно підсилити свій склад перед початком сезону.

Читайте також: "Барселона" залишилась без основного голкіпера Тер Штеген: причина

Серйозна ціль англійців

Раніше президент "Барселони" Хосеп Бартомеу розповів, хто точно не покине команду цього року. Серед гравців не було названо прізвище захисника.

"Дачники" вже контактували з каталонцями щодо можливого трансферу 33-річного іспанця. Сам 33-річний захисник не дав англійцям остаточної відповіді і взяв час на роздуми.

Після нищівного програшу у Лізі чемпіонів захисник зробив несподівану заяву, що може добровільно покинути клуб, якщо це допоможе команді повернути переможні результати.

У сезоні 2019/20 Піке зіграв у 35 матчах в Ла Лізі, в яких одного разу відзначився голом. Його контракт з "Барселоною" розрахований ще до літа 2022 року. Відомий портал Transfermarkt оцінює захисника у 20 мільйонів євро.

Додамо, що "Барселону" очолив Рональд Куман, який змінив на посту головного наставника каталонців Кіке Сетьєна.