Зірковий Піке несподівано може покинути "Барселону" заради новачка АПЛ
Основний захисник "Барселони" Жерар Піке може перебратись в англійський чемпіонат. "Фулхем", який повернувся в АПЛ, серйозно зацікавився послугами іспанця.
Про таку несподівану зацікавленість зі сторони англійського клубу повідомляє Libero. Клуб хоче скористатись перебудовою у структурі каталонців. "Фулхем" повертається в АПЛ після річної перерви. Тому хоче якісно підсилити свій склад перед початком сезону.
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Серйозна ціль англійців
Раніше президент "Барселони" Хосеп Бартомеу розповів, хто точно не покине команду цього року. Серед гравців не було названо прізвище захисника.
"Дачники" вже контактували з каталонцями щодо можливого трансферу 33-річного іспанця. Сам 33-річний захисник не дав англійцям остаточної відповіді і взяв час на роздуми.
Після нищівного програшу у Лізі чемпіонів захисник зробив несподівану заяву, що може добровільно покинути клуб, якщо це допоможе команді повернути переможні результати.
У сезоні 2019/20 Піке зіграв у 35 матчах в Ла Лізі, в яких одного разу відзначився голом. Його контракт з "Барселоною" розрахований ще до літа 2022 року. Відомий портал Transfermarkt оцінює захисника у 20 мільйонів євро.
Додамо, що "Барселону" очолив Рональд Куман, який змінив на посту головного наставника каталонців Кіке Сетьєна.
- Піке віддав "Барселоні" вже близько 17 років свого життя.
- По закінченню сезону 2008/09 Жерар Піке був номінований УЄФА на звання найкращого захисника того сезону, але нагороду не отримав.
- Жерар тричі вигравав з "Барселоною" Лігу чемпіонів, 6 разів тріумфував у чемпіонаті Іспанії, був одним із лідерів легендарної команди Гвардіоли.