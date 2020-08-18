"Барселона" осталась без основного голкипера Тер Штеген: причина
Основной голкипер "Барселоны" Тер Штеген выбыл на некоторое время и будет прооперирован. У футболиста проблема с сухожилием в области колена.
Сегодня, 18 августа, немецкому вратарю сделают операцию. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
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Без номера один
По словам врача Рамона Кугата, такая операция направлена на предотвращение будущих потенциальных повреждений связок правого колена у голкипера. По прогнозам врачей, вратарь должен вернуться к старту нового сезона Ла Лиги, который начнется 12 сентября.
В минувшем сезоне испанского чемпионата Марк-Андре тер Штеген провел 36 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Добавим, что немец перешел в "Барселону" в 2014 году, а впоследствии продлил контракт с каталонцами до 2025 года.
Сейчас не лучшее время для "Барселоны". После сокрушительного поражения от "Баварии" и вылета из Лиги чемпионов главный голеадор клуба Лионель Месси решил покинуть каталонцев уже в этом году.
- Покинуть "Барселону" могут Луис Суарес, контракт которого истекает летом 2021 года. Также уйти из команды могут Антуан Гризманн, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серджио Роберто, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.
- Кроме того, каталонский клуб могут покинуть Самюэль Умтити и Усман Дембеле, поскольку их в "Барселоне" считают слишком травматичными.
- Готов уйти из "Барселоны" защитник Жерар Пике. Об этом испанец заявил публично.