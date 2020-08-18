Основной голкипер "Барселоны" Тер Штеген выбыл на некоторое время и будет прооперирован. У футболиста проблема с сухожилием в области колена.

Сегодня, 18 августа, немецкому вратарю сделают операцию. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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Без номера один

По словам врача Рамона Кугата, такая операция направлена на предотвращение будущих потенциальных повреждений связок правого колена у голкипера. По прогнозам врачей, вратарь должен вернуться к старту нового сезона Ла Лиги, который начнется 12 сентября.

️ MEDICAL NEWS

@mterstegen1 will do a voluntary medical intervention tomorrow on his right patellar tendon conducted by the expert Dr. Ramon Cugat.



ALL THE DETAILS

https://t.co/Z8piwmiXXz pic.twitter.com/rTwaeL3tkD — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

В минувшем сезоне испанского чемпионата Марк-Андре тер Штеген провел 36 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Добавим, что немец перешел в "Барселону" в 2014 году, а впоследствии продлил контракт с каталонцами до 2025 года.

Сейчас не лучшее время для "Барселоны". После сокрушительного поражения от "Баварии" и вылета из Лиги чемпионов главный голеадор клуба Лионель Месси решил покинуть каталонцев уже в этом году.