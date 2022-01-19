Знает, как победить Усика: экс-соперник украинца хочет помочь Джошуа

Латвийский боксер Майрис Бриедис хочет пообщаться с британцем Энтони Джошуа. Он хочет ему рассказать, как победить Александра Усика.

У Бриедиса есть "секретная информация"

Латвиец приглашает Джошуа к себе в тренировочный лагерь. Он убежден, что знает, как победить украинца.

Смотрите также Хочу увидеть, как Джошуа победит Усика в Великобритании, – промоутер британца

"Чтобы я сказал Энтони Джошуа? Это секретная информация. Но Энтони счел бы ее очень полезной. Это большой секрет. Если мы встретимся, то можем поговорить об этом. Да, я предлагаю Джошуа вместе с командой приехать и тренироваться со мной", – сказал Бриедис.

Бриедис – Усик: главное

В 2018 году латвиец проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии.

По мнению многих экспертов, бой против латвийца был самым сложным в карьере украинского боксера.

Боксер провел успешную защиту пояса IBF в октябре 2021 года. Майрис в Риге победил 31-летнего немца Артура Манна и защитил звание чемпиона.

Усик забрал титулы у Джошуа