Брієдіс має "секретну інформацію"

Латвієць запрошує Джошуа до себе в тренувальний табір. Він переконаний, що знає, як перемогти українця.

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"Що б я сказав Ентоні Джошуа? Це секретна інформація. Але Ентоні вважав би її дуже корисною. Це великий секрет. Якщо ми зустрінемося, то можемо поговорити про це. Так, я пропоную Джошуа разом з командою приїхати і тренуватися зі мною", – сказав Брієдіс.

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У 2018 році латвієць програв за очками Олександру Усику в півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

На думку багатьох експертів, бій проти латвійця був найскладнішим у кар'єрі українського боксера.

Боксер провів успішний захист поясу IBF у жовтні 2021 року. Майріс у Ризі переміг 31-річного німця Артура Манна та захистив звання чемпіона.

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