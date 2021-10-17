Латвиец владел титулом WBO, а 16 октября провел успешную защиту пояса IBF. Майрис в Риге победил 31-летнего немца Артура Манна и защитил звание чемпиона мира.
Кстати Шелестюк ярко вернулся на ринг, мощно нокаутировав соперника
Для обоих боксеров это был первый бой с 2020 года. Поединок длился всего 3 раунда.
Рефери остановил брутальное избиение
Техничный и мощный Бриедис сразу занял центр ринга и во втором раунде отправил соперника в нокдаун.
Манн поднялся, однако в следующей 3-минутке капитулировал. Бриедис отправил соперника в еще один нокдаун.
На последних секундах раунда латыш зажал соперника у канатов и серией тяжелых ударов по корпусу заставил упасть. Рефери остановил односторонний бой.
Что известно о Бриедиса?
- 36-летний Бриедис встречался с Усиком в полуфинале турнира WBSS в рамках первого тяжелого веса. Усик победил решением судей, защитил титул WBO и отобрал у соперника пояс WBC.
- Эксперты называют Бриедиса самым тяжелым соперником в карьере Усика.
- В 2018 году латвиец вновь выступил в турнире WBSS. В полуфинале Майрис побил Кшиштофа Гловацкого и отобрал титул WBO. В финале латвиец одолел Юниэля Дотикоса и получил титул IBF и журнала The Ring. Бриедис стал победителем Кубка Мохаммеда Али.