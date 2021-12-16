Зинченко трогательно попрощался с Агуэро: у нападающего серьезные проблемы с сердцем
Источник:Инстаграм Александра Зинченко
Серхио Агуэро вынужденно повесил бутсы на гвоздь из-за проблем со здоровьем. Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко мило попрощался с бывшим одноклубником.
Зинченко: Агуэро – легенда
25-летний игрок сборной Украины выложил пост на своей странице в инстаграме. Александр Зинченко опубликовал две совместные фотографии с Агуэро с матчей.
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Украинец коротко подписал фото.
Что за легенда,
– написал Зинченко.
Аргентинский футболист отдал Мансити 10 долгих лет своей карьеры, выступая в период с 2011 – 2021 годов. Зинченко же пришел км "горожанам" в 2017 году, поэтому четыре сезона поиграл в одной команде со звездным нападающим.
Последним клубом в карьере форварда стала каталонская Барселона, за которую он выступал с июля 2021 года.
Почему Агуэро неожиданно завершил карьеру
- 15 декабря Серхио на официальной пресс-конференции Барселоны объявил о завершении карьеры. Игрок не сдержал слез. Во время матча с Алавесом футболисту стало плохо, он схватился за грудную клетку.
- После медицинского обследования стало известно о проблемах с сердцем у Агуэро. После заключения от врачей Серхио решил повесить бутсы на гвоздь, ведь его проблемы не были совместимы с игрой в футбол. Отметим, что сперва аргентинец опроверг слухи о завершении карьеры, но впоследствии принял сложное для себя решение.
- В своем последнем сезоне провел лишь 5 матчей, в которых забил один гол. За карьеру поиграл в родной Аргентине, в 2006 году переехал в мадридское Атлетико, а оттуда перешел в Мансити.