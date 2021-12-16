Зинченко: Агуэро – легенда

25-летний игрок сборной Украины выложил пост на своей странице в инстаграме. Александр Зинченко опубликовал две совместные фотографии с Агуэро с матчей.

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Украинец коротко подписал фото.

Что за легенда,

– написал Зинченко.

Аргентинский футболист отдал Мансити 10 долгих лет своей карьеры, выступая в период с 2011 – 2021 годов. Зинченко же пришел км "горожанам" в 2017 году, поэтому четыре сезона поиграл в одной команде со звездным нападающим.

Последним клубом в карьере форварда стала каталонская Барселона, за которую он выступал с июля 2021 года.

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