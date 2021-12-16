Зінченко: Агуеро – легенда
25-річний гравець збірної України виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі. Олександр Зінченко опублікував дві спільні світлини з Агуеро з матчів.
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Українець коротко підписав фото.
Що за легенда,
– написав Зінченко.
Аргентинський футболіст віддав МанСіті 10 довгих років своєї кар'єри, виступаючи у період з 2011 – 2021 років. Зінченко ж прийшов до "містян" у 2017 році, тому чотири сезони пограв в одній команді з зірковим нападником.
Останнім клубом у кар'єрі форварда стала каталонська Барселона, за яку він виступав з липня 2021 року.
Чому Агуеро несподівано завершив кар'єру
- 15 грудня Серхіо на офіційній пресконференції Барселони оголосив про завершення кар'єри. Гравець не стримав сліз. Під час матчу з Алавесом футболісту стало погано, він схопився за грудну клітку.
- Після медичного обстеження стало відомо про проблеми з серцем в Агуеро. Після висновку від лікарів Серхіо вирішив повісити бутси на цвях, адже його проблеми не були сумісні з грою у футбол. Відзначимо, що спершу аргентинець спростував чутки про завершення кар'єри, але згодом прийняв складне для себе рішення.
- У своєму останньому сезоні провів лише 5 матчів, у яких забив один гол. За кар'єру пограв у рідній Аргентині, у 2006 році переїхав у мадридське Атлетіко, а звітам перейшов у МанСіті.