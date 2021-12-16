Зінченко: Агуеро – легенда

25-річний гравець збірної України виклав пост на своїй сторінці в інстаграмі. Олександр Зінченко опублікував дві спільні світлини з Агуеро з матчів.

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Українець коротко підписав фото.

Що за легенда,

– написав Зінченко.

Аргентинський футболіст віддав МанСіті 10 довгих років своєї кар'єри, виступаючи у період з 2011 – 2021 років. Зінченко ж прийшов до "містян" у 2017 році, тому чотири сезони пограв в одній команді з зірковим нападником.

Останнім клубом у кар'єрі форварда стала каталонська Барселона, за яку він виступав з липня 2021 року.

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