Тренера и футболиста помирил глава УАФ
Малиновский пропустил поединки сборной Украины в октябре против Финляндии и Боснии и Герцеговины. У футболиста и тренера национальной команды произошел конфликт.
Узнайте больше Петраков вернет Малиновского в сборную Украины
И перед решающим поединком в отборе на ЧМ-2022 Петраков решил вернуть футболиста в команду.
По информации Цыганика, между Петраковым и Малиновским состоялась коммуникация. Журналист утверждает, что инициатором коммуникации стал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Что известно о конфликте Малиновского и Петракова
- В начале сентября сборная Украины провела два матча в отборе на ЧМ-2022. "Сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).
- В обоих поединках Малиновский не попал в основной состав. После игры с французами Петраков публично заявил, что Руслан обиделся на него.
- Жена Малиновского и сам футболист обладают другой версией. Руслан убеждает, что не обижался на тренера.
- 8 сентября сборная Украины сыграла товарищеский матч с Чехию. Малиновский попросил у Петракова отпустить его в Аталанту и футболист вместе с некоторыми другими игроками покинул сборную перед матчем с чехами.
- На октябрьские матчи сборной Украины Малиновский уже не получил вызов. Футболист заявил, что готов вернуться в команду.