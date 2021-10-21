Тренера и футболиста помирил глава УАФ

Малиновский пропустил поединки сборной Украины в октябре против Финляндии и Боснии и Герцеговины. У футболиста и тренера национальной команды произошел конфликт.

Узнайте больше Петраков вернет Малиновского в сборную Украины

И перед решающим поединком в отборе на ЧМ-2022 Петраков решил вернуть футболиста в команду.

По информации Цыганика, между Петраковым и Малиновским состоялась коммуникация. Журналист утверждает, что инициатором коммуникации стал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Что известно о конфликте Малиновского и Петракова

В начале сентября сборная Украины провела два матча в отборе на ЧМ-2022. "Сине-желтые" сыграли вничью с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

В обоих поединках Малиновский не попал в основной состав. После игры с французами Петраков публично заявил, что Руслан обиделся на него.

Жена Малиновского и сам футболист обладают другой версией. Руслан убеждает, что не обижался на тренера.

8 сентября сборная Украины сыграла товарищеский матч с Чехию. Малиновский попросил у Петракова отпустить его в Аталанту и футболист вместе с некоторыми другими игроками покинул сборную перед матчем с чехами.

На октябрьские матчи сборной Украины Малиновский уже не получил вызов. Футболист заявил, что готов вернуться в команду.

Сборная Украины 11 ноября сыграет в Одессе товарищеский матч против Болгарии. С Боснией и Герцеговиной украинцы встретятся на выезде 16 ноября.