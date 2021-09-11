Роксана: У Руслана никогда не было проблем с тренерами
Роксана Малиновская в своем инстаграме заступилась за мужа. Она опубликовала скриншот комментария Юрия Вернидуба о Малиновском, в котором тренер посоветовал Руслану "опуститься на землю".
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Кто может подтвердить информацию, что Руслан обиделся на тренера? Может быть, хватит на этом хайповать журналистам? У Руслана никогда не было проблем ни с тренерами, ни с игроками, хочу напомнить. А эту новость было особенно неожиданно прочитать,
– написала Роксана.
Скриншот
Что известно о конфликте Малиновского с Петраковым
- С новым тренером сборная Украины сыграла в сентябре три матча. Два матча украинцев состоялись в рамках отбора на Чемпионат мира 2022 года.
- В поединке против Казахстана и Франции Малиновский не попал в основной состав, а вышел только на замену.
- После игры с Францией наставник сборной Александр Петраков заявил, что Малиновский обиделся из-за того, что не попал в основной состав.
- Тренер отметил, что извинился у Руслана за это перед всей командой.
- Малиновский не сыграл против Чехии, так как Петраков позволил Руслану и еще нескольким игрокам вернуться в клубы.