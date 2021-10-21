Тренера й футболіста помирив глава УАФ
Маліновський пропустив поєдинки збірної України у жовтні проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. У футболіста та тренера національної команди стався конфлікт.
Дізнайтесь більше Петраков поверне Маліновського у збірну України
Та перед вирішальним поєдинком у відборі на ЧС-2022 Петраков вирішив повернути футболіста в команду.
За інформацією Циганика, між Петраковим та Маліновським відбулася комунікація. Журналіст стверджує, що ініціатором комунікації став глава Української асоціації футболу Андрій Павелко.
Що відомо про конфлікт Маліновського та Петракова
- На початку вересня збірна України провела два матчі у відборі на ЧС-2022. "Синьо-жовті" зіграли внічию з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1).
- В обох поєдинках Маліновський не потрапив до основного складу. Після гри з французами Петраков публічно заявив, що Руслан образився на нього.
- Дружина Маліновського та сам футболіст мають іншу версією. Руслан переконує, що не ображався на тренера.
- 8 вересня збірна України зіграла товариський матч з Чехію. Маліновський попросив у Петракова відпустити його в Аталанту й футболіст разом з деякими іншими гравцями покинув збірну перед матчем з чехами.
- На жовтневі матчі збірної України Маліновський вже не отримав виклик. Футболіст заявив, що готовий повернутися у команду.