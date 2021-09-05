Еще перед игрой с Францией покинул лагерь команды Игорь Харатин. Причиной стало то, что 3 сентября после вечерней тренировки игроку стало плохо, возникли проблемы с желудком, и врачи команды рекомендовали игроку пройти обследование.

А уже после игры с Францией в расположение своих клубов вернулись еще семь игроков. Это Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

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Конфликт с Малиновским

После матча с Францией, в котором Руслан Малиновский снова не попал в стартовый состав и вышел лишь на замену, Петраков рассказал о том, что игрок обижается на него.

"Я знакомлюсь с командой, мы играем по новой схеме. Мы пообщались с Русланом, когда он прибыл в сборную. Он обижается, что я его не поставил в состав. Я с ним поговорил, попросил у него прощения. Я только пришел в команду. Мне в этой схеме нужны игроки, имеющие фланговую скорость. Будем с Русланом разговаривать, посмотрим, как будет дальше", – заявил Петраков после игры с Францией 4 сентября. Уже 5 сентября Малиновского отпустили из сборной в клуб.

Игроки из резерва на товарищеский матч

В то же время в сборную Украины довызваны игроки из резервного списка – Ефим Конопля из донецкого Шахтера и Владислав Кочергин и Сергей Булеца из луганской Зари.

На товарищеский матч в Чехию, который состоится 8 сентября в Пльзене, "сине-желтые" вылетят 6 сентября в таком составе: