Киевские динамовцы под руководством Мирчи Луческу проводят насыщенные тренировочные дни в рамках подготовки к новому сезону.

Журналист Олег Барков в Telegram рассказал, какую работу проводит Мирча Луческу после прихода на пост главного тренера "Динамо".

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В расписании динамовцев сейчас практически каждый день теоретические занятия. На них Мистер делает акцент на постановке собственной игры, рассказывает о своих принципах и объясняет, какой футбол хочет видеть от своей новой команды. Первое, на чем акцентирует внимание Луческу – выход из обороны. А еще Мистер показывал игрокам моменты успешного прессинга самых динамовцев в матче прошлого сезона против "Шахтера". Новое "Динамо" будет прессинг командой,

– написал Барков.

По его словам, вторым важным компонентом игры киевлян под руководством Луческу станет контроль мяча.

"Тренировочный процесс "Динамо" сейчас построен на контроле мяча, много упражнений с мячом нацелены на совершенствование этого компонента игры. Контроль мяча и прессинг – вот два основных блока, на которых будет строиться игра "Динамо" Мирчи Луческу", – подчеркнул журналист.

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