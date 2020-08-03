Журналист раскрыл детали происходящего на первых тренировках Луческу в "Динамо"
Киевские динамовцы под руководством Мирчи Луческу проводят насыщенные тренировочные дни в рамках подготовки к новому сезону.
Журналист Олег Барков в Telegram рассказал, какую работу проводит Мирча Луческу после прихода на пост главного тренера "Динамо".
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В расписании динамовцев сейчас практически каждый день теоретические занятия. На них Мистер делает акцент на постановке собственной игры, рассказывает о своих принципах и объясняет, какой футбол хочет видеть от своей новой команды. Первое, на чем акцентирует внимание Луческу – выход из обороны. А еще Мистер показывал игрокам моменты успешного прессинга самых динамовцев в матче прошлого сезона против "Шахтера". Новое "Динамо" будет прессинг командой,
– написал Барков.
По его словам, вторым важным компонентом игры киевлян под руководством Луческу станет контроль мяча.
"Тренировочный процесс "Динамо" сейчас построен на контроле мяча, много упражнений с мячом нацелены на совершенствование этого компонента игры. Контроль мяча и прессинг – вот два основных блока, на которых будет строиться игра "Динамо" Мирчи Луческу", – подчеркнул журналист.
Что известно о Луческу в "Динамо"?
- "Мистер" возглавил киевлян 23-го июля, но через несколько дней подал в отставку из-за давления фанатов. Несмотря на это Луческу остался наставником "Динамо". Контракт заключен на 2 года с опцией продления.
- Добавим, что фанаты "Динамо не слишком любезно встретили назначение Луческу на пост главного тренера киевлян.
- Во время первой пресс-конференции Луческу президент киевлян Суркис заявил, что болельщики должны по-европейски смотреть на приглашение румынского тренера.
- Из-за давления СМИ и болельщиков "Динамо" 27-го июля появилась информация, что Луческу подал в отставку. Впоследствии появилась информация, что Луческу остается в "Динамо".
- 28 июля ультрас киевского "Динамо" собрался возле клубного стадиона столичного клуба, где находился новый главный тренер команды Мирча Луческу. Они жгли файеры и кричали, что такое назначение является позором для клуба.