Мирча Луческу 30-го июля провел первую тренировку во главе киевского "Динамо". Игроки столичного клуба Александр Тымчик и Миккель Дуэлунд поделились впечатлениями от работы с новым специалистом.

Вернувшийся из аренды в "Заре" Тымчик в интервью сайту "Динамо" рассказал, что у всех футболистов на тренировке горели глаза.

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"Невероятные впечатления от тренировки под таким руководством", – сказал 23-летний футболист.

Он добавил, что все соскучились по тренировкам, мячу и друг за другом.

Много беговой работы

Вместе с тем, первая тренировка, по словам Тымчика, увенчалась большим количеством беговой работы.

Было много беговой работы. Перед чемпионатом именно такие нагрузки и нужны. Сегодня тренировка состояла из бега, упражнений с мячом и игровых серий,

– отметил Тымчик.

В то же время датский легионер Миккель Дуэлунд рассказал, что футболистов поразила вступительная речь Луческу, которая была мотивационной.

Еще и как! Уверен, у всех ребят сейчас отличное настроение на работу. Есть что доказывать тренеру, которого уважают во всем футбольном мире. Теперь наше дело – усердно работать и, думаю, со временем наша команда покажет хороший прогресс,

– сказал датчанин.

Выводы делать рано

Дуэлунд также считает, что еще рано делать выводы о новом наставнике.

"Пока рано говорить что-то конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений, он отличный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы", – заявил футболист.

Смотрите видео первой тренировки Луческу