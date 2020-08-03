Журналіст розкрив деталі, що відбувається на перших тренуваннях Луческу в "Динамо"
Київські динамівці під керівництвом Мірчі Луческу проводять насичені тренувальні дні в рамках підготовки до нового сезону.
Журналіст Олег Барков у Telegram розповів, яку саме роботу проводить Мірча Луческу після приходу на пост головного тренера "Динамо".
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У розкладі динамівців зараз практично кожен день теоретичні заняття. На них Містер робить акцент на постановці власної гри, розповідає про свої принципи і пояснює, який футбол хоче бачити від своєї нової команди. Перше, на чому акцентує увагу Луческу – вихід з оборони. А ще Містер показував гравцям моменти успішного пресингу самих динамівців в матчі минулого сезону проти "Шахтаря". Нове "Динамо" буде пресинг командою,
– написав Барков.
За його словами, другим важливим компонентом гри киян під керівництвом Луческу стане контроль м'яча.
"Тренувальний процес "Динамо" зараз побудований на контролі м'яча, багато вправ з м'ячем націлені на вдосконалення цього компонента гри. Контроль м'яча і пресинг – ось два основні блоки, на яких буде будуватися гра" Динамо" Мірчі Луческу", – підкреслив журналіст.
Що відомо про Луческу в "Динамо"?
"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.
- Додамо, що фанати "Динамо не надто люб'язно зустріли призначення Луческу на пост головного тренера киян.
- Під час першої пресконференції Луческу президент киян Суркіс заявив, що вболівальники повинні по-європейському дивитися на запрошення румунського тренера.
- Через тиск ЗМІ та вболівальників "Динамо" 27-го липня з'явилася інформація, що Луческу подав у відставку. Згодом з'явилася інформація, що Луческу залишається у "Динамо".
- 28 липня ультрас київського "Динамо" зібрався біля клубного стадіону столичного клубу, де перебував новий головний тренер команди Мірча Луческу. Вони палили фаєри та кричали, що таке призначення є ганьбою для клубу.