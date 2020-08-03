Київські динамівці під керівництвом Мірчі Луческу проводять насичені тренувальні дні в рамках підготовки до нового сезону.

Журналіст Олег Барков у Telegram розповів, яку саме роботу проводить Мірча Луческу після приходу на пост головного тренера "Динамо".

До теми: Неймовірні враження: футболісти "Динамо" оцінили перше тренування Луческу

У розкладі динамівців зараз практично кожен день теоретичні заняття. На них Містер робить акцент на постановці власної гри, розповідає про свої принципи і пояснює, який футбол хоче бачити від своєї нової команди. Перше, на чому акцентує увагу Луческу – вихід з оборони. А ще Містер показував гравцям моменти успішного пресингу самих динамівців в матчі минулого сезону проти "Шахтаря". Нове "Динамо" буде пресинг командою,

– написав Барков.

За його словами, другим важливим компонентом гри киян під керівництвом Луческу стане контроль м'яча.

"Тренувальний процес "Динамо" зараз побудований на контролі м'яча, багато вправ з м'ячем націлені на вдосконалення цього компонента гри. Контроль м'яча і пресинг – ось два основні блоки, на яких буде будуватися гра" Динамо" Мірчі Луческу", – підкреслив журналіст.

Що відомо про Луческу в "Динамо"?

"Містер" очолив киян 23-го липня, але через декілька днів подав у відставку через тиск фанатів. Попри це Луческу залишився наставником "Динамо". Контракт укладено на 2 роки з опцією продовження.