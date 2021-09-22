Жонглировал и сражался с тенью: Усик провел открытую тренировку перед боем с Джошуа – видео

Во вторник, 21 сентября, начались медиа-активности перед боем за три чемпионских пояса в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и украинским претендентом Александром Усиком.

Претендент на чемпионские пояса Александр Усик провел открытую тренировку. Боксер был в хорошем настроении. Улыбался, жонглировал, устроил бой с тенью.

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Видео открытой тренировки Усика

После Александра пришла очередь предстать перед представителями СМИ британскому чемпиону. В отличие от Усика, Джошуа был сама серьезность и особо не заигрывал с журналистами.

Что известно о поединке Усик – Джошуа