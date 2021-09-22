Жонглировал и сражался с тенью: Усик провел открытую тренировку перед боем с Джошуа – видео
22 сентября 2021 , 07:48Читати новину українською
Источник:24 канал
Во вторник, 21 сентября, начались медиа-активности перед боем за три чемпионских пояса в супертяжелом весе между обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO британцем Энтони Джошуа и украинским претендентом Александром Усиком.
Претендент на чемпионские пояса Александр Усик провел открытую тренировку. Боксер был в хорошем настроении. Улыбался, жонглировал, устроил бой с тенью.
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Видео открытой тренировки Усика
После Александра пришла очередь предстать перед представителями СМИ британскому чемпиону. В отличие от Усика, Джошуа был сама серьезность и особо не заигрывал с журналистами.
Что известно о поединке Усик – Джошуа
- Боксеры проведут бой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". Все билеты на бой были проданы в первый же день.
- Джошуа в поединке с Усиком будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. В случае поражения Джошуа имеет право на реванш.
- Если встреча боксеров завершится вничью или поражением Усика – реванш не предусмотрен. Усик завершил подготовку к поединку и прибыл со своей командой в Лондон.
- По информации СМИ, гонорар Джошуа составит более 17 миллионов евро. В то же время заработок Усика – около 3 миллионов евро.