По данным британских СМИ, Джошуа за этот бой получит 15 миллионов фунтов стерлингов. Это не самый большой его гонорар, но это вдвое больше, чем боксер заработал за свой предыдущий бой против Кубрата Пулева. Причиной этого является то, что тогда на бой в декабря 2020 года пустили только одну тысячу болельщиков. А на бое Джошуа – Усик на стадионе "Тоттенхэм" ожидается 63 тысячи зрителей.

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Гонорары Джошуа за бой

При этом бой против Усика не будет для Джошуа в тройке самых прибыльных.

Например, за первый бой против Энди Руиса в июне 2019 года Джошуа заработал от 19 до 21 миллиона фунтов стерлингов. Этот бой закончился неожиданной победой Руиса. Поэтому боксеры провели бой-реванш в этом же 2019 году в Саудовской Аравии. Победа в этом бою не только вернула Джошуа его чемпионские пояса, но и обогатила на 66 миллионов фунтов стерлингов.

Еще до этого 22 сентября 2018 года на переполненном стадионе "Уэмбли" Джошуа отправил в нокаут россиянина Александра Поветкина. За этот бой он заработал 20 миллионов фунтов стерлингов. 18 миллионов фунтов стерлингов Джошуа заработал за бой против Джозефа Паркера, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

Стоит отметить, что за бой против Владимира Кличко 29 апреля 2017 года на этом же стадионе "Уэмбли", где Джошуа получил титулы чемпиона IBO и WBA, он заработал только 10 миллионов фунтов стерлингов. Столько же заработал и Кличко.

Отмечается, что если бы Джошуа удалось провести бой против Тайсона Фьюри, то он бы значительно превысил доход за второй бой против Энди Руиса. Но на пути сначала встал карантин, а затем и Деонтей Уайлдер, который добился проведения боя против Фьюри.