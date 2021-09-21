Энтони Джошуа показал тренировки в спортзале перед боем с Александром Усиком. На видео, опубликованном в инстаграме, британец умело жонглирует мячами.

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"Все, что ты умеешь – это жонглировать", – подписал видео Джошуа, намекнув на Усика.

Что известно о поединке Усик – Джошуа