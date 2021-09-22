Претендент на чемпионские пояса Александр Усик провел открытую тренировку. Боксер был в хорошем настроении. Улыбался, жонглировал, устроил бой с тенью.

Смотрите также Все, что ты умеешь – это жонглировать, – Джошуа обратился к Усику перед чемпионским боем

Видео открытой тренировки Усика

После Александра пришла очередь предстать перед представителями СМИ британскому чемпиону. В отличие от Усика, Джошуа был сама серьезность и особо не заигрывал с журналистами.

Что известно о поединке Усик – Джошуа