Претендент на чемпіонські пояси Олександр Усик провів відкрите тренування. Боксер був у доброму гуморі. Посміхався, жонглював, влаштував бій з тінню.

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Відео відкритого тренування Усика

Після Олександра прийшла черга постати перед представниками ЗМІ британському чемпіону. На відміну від Усика, Джошуа був сама серйозність й особливо не загравав із журналістами.

Що відомо про поєдинок Усик – Джошуа