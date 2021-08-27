Заря сыграет с Ромой Жозе Моуринью: результаты жеребьевки Лиги конференций

Луганская Заря после провала в квалификации Лиги Европы продолжит выступать в Лиге конференций – новом турнире УЕФА. В пятницу, 27 августа, луганчане узнали соперников на групповом этапе.

Соперники Зари в Лиге конференций

Во время жеребьевки Заря была во второй корзине, поэтому избежала встречи с такими клубами: Фейеноордом, Карабах, Маккаби Тель-Авив, ПАОК, Ренн, Партизан, Клуж

Кстати Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа

Луганская команда попала в группу C. Из первой корзины Заря получила в соперники итальянскую Рому португальского тренера Жозе Моуринью.

Группа Зари

Рома (Италия)

ЦСКА София (Болгария)

Буде-Глимт (Норвегия)

Украинские клубы в еврокубках

Кроме Зари, в Лиге конференций выступали полтавская Ворскла и ковалевский Колос. Но украинские клубы не преодолели квалификацию.

Ворскла сенсационно проиграла финскому клубу КуПС во 2 раунде квалификации. Зато Колос в 3 раунде уступил казахстанской команде Шахтер Караганда.

По Заре, то луганская команда в раунде плей-офф Лиги Европы вылетела от австрийского Рапиду.

Стоящее Лига чемпионов: результаты жеребьевки группового этапа

Единственный украинский клуб, который прошел квалификацию, – это Шахтер. Дончане вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

Кроме Зари и Шахтера, Украину представит и киевское Динамо. Киевляне гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.