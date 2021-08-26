Шахтер – Монако 2:2

Голы: Голы: Марлос, 74, Агилар, 114 (авт) – Бен Еддер, 18, 39

Шахтеру в матче против Монако достаточно было не проиграть. Минимальная победа на выезде давала больше шансов "горнякам". Но эксперты не сбрасывали "монегасков" со счетов.

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Проблемы для Шахтера добавились и из-за травмы голкипера Анатолия Трубина. Поэтому в ворота вернулся Андрей Пятов. Поэтому вновь в матче Лиги чемпионов в составе Шахтера вышло только два украинца – кроме Пятова, это был защитник Николай Матвиенко.

И уже с начала матча у Шахтера начались проблемы. Гости сразу бросились их прессинговать, создавая момент за моментом. Игроки Шахтера же не могли дойти на треть поля соперника. Поэтому все закончилось забитыми голами в ворота "оранжево-черных". Только за первый там Монако 13 раз пробило по воротам Шахтера. "Горняки" нанесли лишь два удара, но ни одного – в створ ворот.

Дубль Бен Еддера

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Очередная атака гостей закончилась ударом Фолланд из под защитника. Пятов на этот удар среагировал, но мяч отлетел в центр штрафной. А уж там первым на добивании оказался Бен Еддер. Здесь стоит отметить провал защитников и опорников Шахтера, который не помешали форварду отличиться.

А к концу первого тайма Бен Еддер оформил дубль. И снова ошибка защитников, и снова удар в касание. На этот раз после прострела Кайо Энрике с фланга.

Между этими голами еще был момент в Бадиашиле, который после навеса со штрафного пробил в штангу. А уже на последней минуте первого тайма Бен Еддер мог оформить хет-трик, но не сумел перебросить Пятова.

Пробуждение Шахтера

Во втором тайме Шахтер пытался выровнять игру. Для этого вместо Матвиенко на левый фланг обороны вышел Исмаил. Но ключевой стала другая замена – на 66-й минуте вместо Тете вышел Марлос.

Хотя Монако и дальше продолжало причинять неприятности хозяевам поля. Все тот же Бен Еддер снова улучил момент, когда перебрасывал Пятова. На этот раз голкипер с его ударом справился.

Но на 74-й минуте Шахтер таки сократил отставание в счете. Траоре отдал пас на Алана Патрика в штрафную, а тот нашел свободного Марлоса рядом. И уже тот не упустил свою возможность.

Но в конце матча, уже в компенсированное арбитром время, Монако таки могло забить решающий гол. Быстрый контрвыпад "монегасков" закончился коварным ударом Фолланда. Но Пятов в прыжке дотянулся кончиками пальцев и отбил мяч.

Поскольку по сумме двух матчей была ничья 2:2, то команды были вынуждены сыграть в овертайме.

Фантастический Мудрик и курьезный автогол

Мудрик вышел на поле в конце второго тайма. Он пытался обострять игру, но очень часто "перетягивал", теряя момент. Но именно благодаря ему Шахтер сумел забить. На 114-й минуте он на своей половине поля в подкате перехватил мяч, после чего "горняки" организовали атаку. Фернандо пытался прорваться к воротам, но мяч подхватил Мудрик. Уже в штрафной он хотел сбросить под удар партнеру, но мяч попал в ногу Агилару, и по невероятной траектории тот залетел в ворота Нюбеля.

Шахтер играет вничью, но по сумме двух матчей проходит дальше – в групповой этап Лиги чемпионов. Своего соперника "горняки" узнают во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 26 августа.

Видеообзор матча Шахтер – Монако