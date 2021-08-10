Шахтер – Колос 0:0 (по пен 3:1)

Первый матч между этими командами закончился вничью 0:0. Поэтому победитель этого матча автоматически гарантировал бы себе выход в следующий раунд.

Уже в начале матча у ковалевцев была возможность забить гол. На 8-й минуте Колос мог открыть счет. После паса Золотова Диего мог забивать. Он пробил мимо голкипера. И Ситчинава уже готов был отправить мяч в ворота, но ему помешал Буйволов. А добивание Костышина тоже заблокировали.

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Впоследствии обе команды перешли на позиционную борьбу. Ударов было немало, но меткость – не слишком. Удар Диего в начале встречи стал единственным, который был в первом тайме.

Видео лучших моментов первого тайма в матче

Во втором тайме ситуация не слишком изменилась. И лучше всего этот отрезок матча характеризует дальний удар игрока Шахтера чуть ли не с отчаяния – мощно и метко, но в руки Волынцу.

Видео лучших моментов во втором тайме матча

Поэтому после ничьей 0:0 в основное время, командам выпало играть экстратаймы. И уже там хозяева проявили себя значительно лучше, организовав несколько опасных выпадов на ворота украинской команды. Но голов так и не забили.

Поэтому победителя и участника следующего раунда команды определяли в серии пенальти. И тут полнейший успех был на стороне Шахтера. Первым пробивать отправился Нуриев, но Шацкий отразил его удар. Зато Волынец не справился с ударом Рустемовича.

Дальше пробивал Черноморец, и он все-таки забил в отличие от остальных своих партнеров. Удары Чурка и Павловца Шацкий отразил. А вот Волынец не сумел отразить хотя бы один удар соперника.

Колос проигрывает в серии пенальти и вылетает в квалификации Лиги конференций. В следующий раунд проходит Шахтер из Караганды.