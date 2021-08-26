Заря – Рапид 2:3

Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 87 (пен) – Грюлль, 10, Граймль, 15 Фунтас, 68

Заря первый матч на выезде проиграла 3:0. Поэтому с разницей в три и больше голов команде надо было побеждать в Запорожье. Взамен луганчане сами пропустили трижды.

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Проблемы для Зари начались уже в начале встречи. Гости спокойно устояли под натиском атак Зари, после чего организовали свой гол. Быстрыми пасами им удалось убежать в атаку, и Грюлль без проблем пробил в ближний угол уже из пределов штрафной площадки.

А уже на 15-й минуте встречи Рапид был впереди в счете в два гола. После подачи с углового мяч отлетел к Граймлю, и тот пробил мимо всех игроков, которые находились перед ним, в ворота.

Получив такое преимущество, футболисты Рапида отошли на свою половину поля, отдав инициативу Заре. Вот только перевести ее в забитые голы "мужикам" в полной мере не удалось. Команда пробивала немало, но качество этих ударов оставляло желать лучшего.

И все же один гол еще до перерыва Заря таки забила. После навеса от Булеца Гладкий головой сыграл на опережение и отправил мяч перед самим голкипером в ворота. Вполне возможно, что из офсайда, но системы VAR на этом матче не было.

Во втором тайме у Зари вновь возникли проблемы – повреждение получил голкипер Шевченко, поэтому его пришлось заменить. Мацапура, вышедший на замену, тоже пропустил гол, хотя его вины в этом нет. Просто гости четко разыграли выход два в два, и Фунтас отправил мяч уже в пустые ворота.

Когда у Зари была возможность забивать в пустые ворота, то не сложилось – Громов неудачно принял мяч, и за это время удар уже заблокировали. А когда Хомченовский таки забил, то гол не засчитали из-за офсайда.

В конце встречи луганчане снова смогли сократить отставание – Шахаб реализовал пенальти, который сам же и заработал. И через две минуты у него была возможность сравнять счет. И снова с пенальти. Но на этот раз Гартлер справился с его ударом.

Завершился матч кровью – Кабаев разбил нос Шустеру, но за это получил только желтую карточку.

Заря не набирает ни одного очка в копилку Украины, взамен дает это сделать едва ли не главному конкуренту – Австрии. И вылетает из Лиги Европы, продолжив свой еврокубковый сезон в Лиге конференций.