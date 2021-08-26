Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также шесть победителей топ-чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальные три корзины сформировали на основе рейтинга клубов.

Донецкий Шахтер во время жеребьевки попал в третью корзину, а киевское Динамо – в четвертую.

Результаты жеребьевки:

  • Группа A: Манчестер Сити, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге
  • Группа B: Атлетико, Ливерпуль, Порту, Милан
  • Группа C: Спортинг, Боруссия (Дортмунд), Аякс, Бешикташ
  • Группа D: Интер, Реал, Шахтер, Шериф
  • Группа E: Бавария, Барселона, Бенфика, Динамо
  • Группа F: Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз
  • Группа G: Лилль, Севилья, Зальцбург, Вольфсбург
  • Группа H: Челси, Ювентус, Зенит, Мальме

Даты матчей

На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрено шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.

Учитывая, что Украина представлена ​​двумя командами, то матчи Динамо и Шахтера будут разводить. Одна команда будет играть матчи во вторник, другая – в среду.

  • 14/15 сентября
  • 28/29 сентября
  • 19/20 октября
  • 2/3 ноября
  • 23/24 ноября
  • 7/8 декабря