Перед жеребьевкой все 32 команды разделили на четыре корзины. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона, а также шесть победителей топ-чемпионатов – Англии, Испании, Германии, Италии, Франции и Португалии. Остальные три корзины сформировали на основе рейтинга клубов.
Донецкий Шахтер во время жеребьевки попал в третью корзину, а киевское Динамо – в четвертую.
Результаты жеребьевки:
- Группа A: Манчестер Сити, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге
- Группа B: Атлетико, Ливерпуль, Порту, Милан
- Группа C: Спортинг, Боруссия (Дортмунд), Аякс, Бешикташ
- Группа D: Интер, Реал, Шахтер, Шериф
- Группа E: Бавария, Барселона, Бенфика, Динамо
- Группа F: Вильярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз
- Группа G: Лилль, Севилья, Зальцбург, Вольфсбург
- Группа H: Челси, Ювентус, Зенит, Мальме
Даты матчей
На групповом этапе Лиги чемпионов предусмотрено шесть игровых недель. Четыре группы играют матчи во вторник, команды из оставшихся четырех групп – в среду. Первые две игры начинаются в 20:00, еще шесть – в 22:00.
Учитывая, что Украина представлена двумя командами, то матчи Динамо и Шахтера будут разводить. Одна команда будет играть матчи во вторник, другая – в среду.
- 14/15 сентября
- 28/29 сентября
- 19/20 октября
- 2/3 ноября
- 23/24 ноября
- 7/8 декабря