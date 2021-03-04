В четверг, 4 марта, состоялась церемония жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины-2020/2021. Команды узнали, кто с кем поборется за выход в финал турнира.

В Доме футбола определились полуфинальные пары Кубка Украины. Жеребьевку помогали проводить главный тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк и телеведущая Александра Лобода.

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Агробизнес – Динамо

Александрия – Заря

Базовая дата матчей 1/2 финала – 21 апреля.

Победитель матча Агробизнес – Динамо станет хозяином в финальном поединке Кубка Украины, который состоится 12 мая в Тернополе.

Путь в полуфинал

Все четыре четвертьфинальных противостояния были крайне жаркими. Уже в первом матче между Вересом и Зарей стало понятно, что проходных соперников на этой стадии уже нет. Верес первым открыл счет, но довольно быстро пропустил гол от луганского клуба. Заря лишь благодаря голу Кочергина во втором тайме смогла одержать победу (1:2).

Еще тяжелее выход в 1/2 финала дался действующему обладателю Кубка Украины Динамо. Подопечные Мирчи Луческу решали судьбу путевки в следующий круг только в серии пенальти, где игроки Колоса были менее точны. Киевляне благодаря сейвам Бойко вышли в следующий круг Кубка Украины.

Не менее драматичными были другие поединки. Александрия, как и Динамо, вырвала путевку в полуфинал в серии пенальти. Команда Владимира Шарана в меньшинстве выстояла против Днепра-1 Игоря Йовичевича.

Настоящая сенсация произошла в последнем кубковом поединке, который проходил в Киеве, где Шахтер встречался с Агробизнесом. "Горняки" также провели на поле 120 минут, но потерпели минимальное поражение 1:0. Агробизнес впервые сыграет в полуфинале такого турнира.