Кубок Украины: результаты матчей и видео голов 1/4 финала
В рамках Кубка Украины сезона-2020/2021 в среду, 3 марта, состоялись матчи 1/4 финала. Результаты всех матчей и видео голов в материале Спорт24.
Источник:24 канал
Первой в полуфинал Кубка Украины прошла луганская Заря. Подопечные Виктора Скрипника в напряженном матче победили Верес из Первой лиги Украины.
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Верес – Заря 1:2
Голы: Шестаков, 18 (п) – Иванисеня, 25, Кочергин, 52
Удаление: Панасенко, 76 (Верес)
Верес – Заря видеообзор
Вторым в полуфинал пробилось Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины. Киевлянам понадобилась серия пенальти, чтобы выбить Колос.
Динамо – Колос 0:0 (4:3 по пенальти)
Динамо – Колос видеообзор
Сенсационно прекратил выступление в Кубке Украины донецкий Шахтер. "Горняки" по итогам дополнительного времени неожиданно проиграли Агробизнесу из Первой лиги Украины.
Агробизнес – Шахтер 1: 0 ДЧ
Гол: Семенец, 96
Нереализованный пенальти: Алан Патрик, 52 (Шахтер)
Удаление: Хочолава, 109 (Шахтер)
Агробизнес – Шахтер видеообзор
Еще один драматический матч состоялся в Днепре. Александрия в меньшинстве выстояла против Днепра-1 и одержала победу по пенальти.
Днепр-1 – Александрия 1:1 (3:4 по пенальти)
Голы: Булеца, 79 – Третьяков, 62
Удаление: Гречишкин, 75 (Александрия)
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