В рамках Кубка Украины сезона-2020/2021 в среду, 3 марта, состоялись матчи 1/4 финала. Результаты всех матчей и видео голов в материале Спорт24.

Первой в полуфинал Кубка Украины прошла луганская Заря. Подопечные Виктора Скрипника в напряженном матче победили Верес из Первой лиги Украины.

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Верес – Заря 1:2

Голы: Шестаков, 18 (п) – Иванисеня, 25, Кочергин, 52

Удаление: Панасенко, 76 (Верес)

Верес – Заря видеообзор

Вторым в полуфинал пробилось Динамо, которое является действующим обладателем Кубка Украины. Киевлянам понадобилась серия пенальти, чтобы выбить Колос.

Динамо – Колос 0:0 (4:3 по пенальти)

Динамо – Колос видеообзор

Сенсационно прекратил выступление в Кубке Украины донецкий Шахтер. "Горняки" по итогам дополнительного времени неожиданно проиграли Агробизнесу из Первой лиги Украины.

Агробизнес – Шахтер 1: 0 ДЧ

Гол: Семенец, 96

Нереализованный пенальти: Алан Патрик, 52 (Шахтер)

Удаление: Хочолава, 109 (Шахтер)

Агробизнес – Шахтер видеообзор

Еще один драматический матч состоялся в Днепре. Александрия в меньшинстве выстояла против Днепра-1 и одержала победу по пенальти.

Днепр-1 – Александрия 1:1 (3:4 по пенальти)

Голы: Булеца, 79 – Третьяков, 62

Удаление: Гречишкин, 75 (Александрия)