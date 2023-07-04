Украину в женской Лиге чемпионов впервые представят две команды: кто соперники и когда старт

Наша страна совершила прорыв в таблице коэффициентов УЕФА и получила право на две путевки в главный женский турнир Европы. Рассказываем о пути, который нашим командам следует преодолеть.

В сентябре стартует новый сезон женской Лиги чемпионов. В новой кампании Украину впервые в истории представит сразу два клуба, пишет 24 канал.

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Чемпионом Украины стала полтавская Ворскла. Именно в систему "зелено-белых" вошла харьковская команда Жилстрой-2, которая была гегемоном в украинском футболе. Вицечемпионом стал криворожский Кривбасс.

Именно эти два клуба представят нашу страну в женской Лиге чемпионов. Это стало возможным благодаря тому, что Украина вошла в топ-16 женского рейтинга УЕФА. Наши команды начнут свой путь с первого раунда квалификации.

С кем будут играть клубы из Украины

На этой стадии предусмотрено 15 "финалов четырех", состоящих из полуфиналов и финалов. То есть, во второй раунд квалификации пройдут 15 команд.

Украинцы уже узнали своих соперников на первой стадии. Ворскла будет противостоять Флоре и в случае прохода эстонцев будет играть против боснийского Сараева или хорватского Осиека. У Кривбасса же путь выглядит более сложным.

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Первым соперником криворожцев станет французский ФК Париж. Победитель этой пары сыграет во второй части первого раунда квалификации против английского Арсенала или шведского Линчепинга. Полуфиналы этой стадии пройдут 6 сентября, а финалы – 9-го.

Формат женской Лиги чемпионов

Выход во второй раунд позволит Ворскли и Кривбассу оказаться в шаге от групповой стадии. Там 24 команды разобьются по парам и сыграют дома и на выезде. Участниками второго раунда квалификации будут 15 победителей первой стадии, а также:

Славия (Чехия)

Розенгор (Норвегия)

Рома (Италия)

Вольфсбург (Германия)

ПСЖ (Франция)

Реал Мадрид (Испания)

Спарта (Чехия)

Хакен (Швеция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Групповая же стадия будет состоять из четырех квартетов. Там сыграют 12 победителей второго квалификационного раунда, испанская Барселона, французский Лион, немецкая Бавария и английский Челси.

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Финал назначен на 26 мая в Бильбао. Действующим чемпионом является Лион, победивший в финале-2022 Барселону (3:1). К тому же французы являются рекордсменом в истории женской Лиги чемпионов по количеству трофеев: