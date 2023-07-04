В сентябре стартует новый сезон женской Лиги чемпионов. В новой кампании Украину впервые в истории представит сразу два клуба, пишет 24 канал.
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Чемпионом Украины стала полтавская Ворскла. Именно в систему "зелено-белых" вошла харьковская команда Жилстрой-2, которая была гегемоном в украинском футболе. Вицечемпионом стал криворожский Кривбасс.
Именно эти два клуба представят нашу страну в женской Лиге чемпионов. Это стало возможным благодаря тому, что Украина вошла в топ-16 женского рейтинга УЕФА. Наши команды начнут свой путь с первого раунда квалификации.
С кем будут играть клубы из Украины
На этой стадии предусмотрено 15 "финалов четырех", состоящих из полуфиналов и финалов. То есть, во второй раунд квалификации пройдут 15 команд.
Украинцы уже узнали своих соперников на первой стадии. Ворскла будет противостоять Флоре и в случае прохода эстонцев будет играть против боснийского Сараева или хорватского Осиека. У Кривбасса же путь выглядит более сложным.
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Первым соперником криворожцев станет французский ФК Париж. Победитель этой пары сыграет во второй части первого раунда квалификации против английского Арсенала или шведского Линчепинга. Полуфиналы этой стадии пройдут 6 сентября, а финалы – 9-го.
Формат женской Лиги чемпионов
Выход во второй раунд позволит Ворскли и Кривбассу оказаться в шаге от групповой стадии. Там 24 команды разобьются по парам и сыграют дома и на выезде. Участниками второго раунда квалификации будут 15 победителей первой стадии, а также:
- Славия (Чехия)
- Розенгор (Норвегия)
- Рома (Италия)
- Вольфсбург (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Реал Мадрид (Испания)
- Спарта (Чехия)
- Хакен (Швеция)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
Групповая же стадия будет состоять из четырех квартетов. Там сыграют 12 победителей второго квалификационного раунда, испанская Барселона, французский Лион, немецкая Бавария и английский Челси.
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Финал назначен на 26 мая в Бильбао. Действующим чемпионом является Лион, победивший в финале-2022 Барселону (3:1). К тому же французы являются рекордсменом в истории женской Лиги чемпионов по количеству трофеев:
- Лион (Франция) – 8
- Франкфурт (Германия) – 4
- Вольфсбруг (Германия) – 2
- Умеа (Швеция) – 2
- Турбин (Германия) – 2
- Барселона (Испания) – 2
- Арсенал (Англия) – 1
- Дуйсбург (Германия) – 1