На групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 клуба. 26 из них получат путевки напрямую, минуя квалификацию. Еще шесть мест будут разыграны именно в квалификации.

Достойно внимания Интер и Манчестер Сити сыграют в финале Лиги чемпионов 2023 года

Кто получит прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов

Количество участников в Лиге чемпионов от каждой страны зависит от позиции чемпионата в соответствующем рейтинге УЕФА. На первом месте в рейтинге чемпионат Англии. Далее следуют чемпионаты Испании, Италии, Германии. У каждого из этих чемпионатов есть четыре путевки для своих команд в групповой этап Лиги чемпионов.

Франция и Португалия разместились на пятом и шестом месте, и только по два гарантированных места (еще один клуб будет пробиваться через квалификацию). Места с седьмого по десятое имеют по одному гарантированному месту в группе (еще по одному клубу в квалификации). И сейчас это чемпионаты Нидерландов, Австрии, Шотландии и Сербии.

Пока эти чемпионаты еще не окончились. Следовательно, некоторые команды еще ведут борьбу за попадание в турнир. Но есть и те клубы, которые точно гарантировали себе выход в Лигу чемпионов.

Англия: Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл.

За четвертую путевку борьбу ведут Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Манчестер Сити, Арсенал, Ньюкасл. За четвертую путевку борьбу ведут Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Испания: Барселона, Атлетико, Реал Мадрид.

За четвертую путевку борьбу ведут Реал Сосьедад и Вильярреал

Барселона, Атлетико, Реал Мадрид. За четвертую путевку борьбу ведут Реал Сосьедад и Вильярреал Италия: Наполи, Лацио.

За две путевки борьбу ведут Интер, Милан, Аталанта и Рома. Также среди претендентов был Ювентус, но с команды сняли 10 очков, поэтому туринский клуб выпал из претендентов. Хотя не исключено, что клуб может подать апелляцию, и ему вернут эти очки.

Наполи, Лацио. За две путевки борьбу ведут Интер, Милан, Аталанта и Рома. Также среди претендентов был Ювентус, но с команды сняли 10 очков, поэтому туринский клуб выпал из претендентов. Хотя не исключено, что клуб может подать апелляцию, и ему вернут эти очки. Германия: Боруссия Дортмунд, Бавария, РБ Лейпциг.

За четвертую путевку борьбу ведут Унион Берлин и Фрайбург

Боруссия Дортмунд, Бавария, РБ Лейпциг. За четвертую путевку борьбу ведут Унион Берлин и Фрайбург Франция: ПСЖ

За второе место борются Ланс и Марсель.

ПСЖ За второе место борются Ланс и Марсель. Португалия: Бенфика, Порту.

Здесь уже определились оба представителя, получивших прямые путевки в групповой этап. Брага сыграет в квалификации ЛЧ.

Бенфика, Порту. Здесь уже определились оба представителя, получивших прямые путевки в групповой этап. Брага сыграет в квалификации ЛЧ. Нидерланды: Фейонорд

В Нидерландах уже определился чемпион страны.

Фейонорд В Нидерландах уже определился чемпион страны. Австрия: Зальцбург

В Австрии тоже определился чемпион, а следовательно и участник Лиги чемпионов от этой страны – Зальцбург.

Зальцбург В Австрии тоже определился чемпион, а следовательно и участник Лиги чемпионов от этой страны – Зальцбург. Шотландия: Селтик

В Шотландии Селтик защитил чемпионский титул, а с ним получил и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Селтик В Шотландии Селтик защитил чемпионский титул, а с ним получил и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сербия: Црвена Звезда

В чемпионате Сербии давно отсутствовала чемпионская интрига, и Црвена Звезда снова сыграет в Лиге чемпионов.

Два бонусных места

Триумфатор Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы в предыдущем сезоне также имеют гарантированное место в группе ЛЧ. Однако, если такая команда получит место в группе Лиги чемпионов через внутренний чемпионат, то это дополнительное место перейдет другим командам.

Так, если победитель Лиги чемпионов получит путевку через внутренний чемпионат, то эта дополнительная путевка перейдет победителю чемпионата, который на 11-м месте в рейтинге.

Если победитель Лиги Европы получит место в Лиге чемпионов, то дополнительная путевка тогда перейдет третьей команде из чемпионата, которое на пятом месте в рейтинге.

Какие шансы у украинского клуба сыграть в Лиге чемпионов

По итогам сезона 2022/2023 чемпионат Украины по футболу опустился на 14 место. Однако места в Лиге чемпионов сезона 2023/2024 будут определяться по итогам сезона 2021/2022. И там наши команды сумели занять 12-е место. Оно тоже не предполагает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Но у украинского клуба есть шанс.

Если победителем Лиги чемпионов станет команда, которая уже гарантировала себе место в турнире, то как было указано выше, дополнительное место получит клуб, ставший чемпионом национального турнира, которое на 11-м месте в рейтинге. Пока что там размещен российский чемпионат. Но в УЕФА заявили, что "все российские команды остаются отстраненными от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейшего распоряжения". Следовательно, этот дополнительный пропуск перейдет команде с чемпионата на 12-м месте. И это именно Украина. Именно так было и в прошлом сезоне.

Чтобы чемпион Украины вышел напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, нужно, чтобы Лигу чемпионов в этом сезоне выиграл или Манчестер Сити (уже гарантировал себе место в турнире, став чемпионом Англии). Или Интер сумеет финишировать в первой четверке в чемпионате, и тогда уже не будет иметь значения, кто станет победителем Лиги чемпионов.

Когда стартует Лига чемпионов

Первый официальный матч состоится 27 июня 2023 года. Это будут полуфиналы предварительного раунда квалификации. Далее будут три квалификационных раунда, и тогда раунд плей-офф.

30 августа 2023 окончательно определятся все 32 команды, которые сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 13 и 20 сентября 2023 года. Последний тур группового этапа намечен на 12 и 13 декабря 2023 года.

Первые матчи 1/8 финала запланированы на февраль 2024 года, ответные – в марте. В апреле пройдут четвертьфинальные поединки, а в мае – полуфиналы.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня 2024 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли".