Футбольный евросезон 2022-2023 подошел к концу, пишет 24 канал. Уже определены все победители еврокубков, а уже к концу июня стартует квалификация новой Лиги чемпионов сезона 2024-2025.

По теме Кто сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024 и какие шансы у украинского клуба пробиться напрямую.

Таким образом, сформировалась итоговая таблица коэффициентов УЕФА. Она включает в себя пять последних евросезонов, то есть, начиная с кампании 2018-2019.

Украина сохранила два клуба в ЛЧ

Согласно ей будет формироваться распределение команд по еврокубкам на сезон 2024-2025. Украина заняла 14-е место в рейтинге и сохранила за собой две путевки в Лигу чемпионов. В общей сложности от УПЛ в международные турниры попадет пять клубов.

Полная таблица коэффициентов УЕФА:

МЕСТО СТРАНА 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 ВМЕСТЕ
1 Англия 22.642 18.571 24.357 21.000 23.000 109.570
2 Испания 19.571 18.928 19.500 18.428 16.571 92.998
3 Германия 15.214 18.714 15.214 16.214 17.125 82.481
4 Италия 12.642 14.928 16.285 15.714 22.357 81.926
5 Франция 10.583 11.666 7.916 18.416 12.583 61.164
6 Нидерланды 8.600 9.400 9.200 19.200 13.500 59.900
7 Португалия 10.900 10.300 9.600 12.916 12.500 56.216
8 Бельгия 7.800 7.600 6.000 6.600 14.200 42.200
9 Шотландия 6.750 9.750 8.500 7.900 3.500 36.400
10 Австрия 6.200 5.800 6.700 10.400 4.900 34.000
11 Сербия 6.000 6.000 5.500 9.500 5.375 32.375
12 Турция 5.500 5.000 3.100 6.700 11.800 32.100
13 Швейцария 3.900 6.400 5.125 7.750 8.500 31.675
14 Украина 5.600 7.200 6.800 4.200 5.700 29.500
15 Чехия 6.500 2.500 6.600 6.700 6.750 29.050
16 Норвегия 5.375 3.750 6.500 7.625 5.750 29.000
17 Дания 4.875 5.125 4.125 7.800 5.900 27.825
18 Россия 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333* 26.215
19 Хорватия 5.750 4.375 5.900 6.000 3.375 25.400
20 Греция 5.100 4.900 5.100 8.000 2.125 25.225
21 Израиль 2.625 2.375 7.000 6.750 6.250 25.000
22 Кипр 6.125 5.125 4.000 4.125 5.100 24.475
23 Швеция 4.125 5.750 2.500 5.125 6.250 23.750
24 Польша 2.250 2.125 4.000 4.625 7.750 20.750
25 Венгрия 3.250 4.500 4.250 2.750 5.875 20.625
26 Румыния 2.375 5.875 3.750 2.250 6.250 20.500
27 Болгария 4.000 4.125 4.000 3.375 4.500 20.000
28 Словакия 5.125 3.000 1.500 4.125 6.000 19.750
29 Азербайджан 2.375 3.375 2.500 4.375 4.000 16.625
30 Казахстан 4.250 3.375 1.000 2.875 1.125 12.625
31 Словения 3.125 2.000 2.250 3.000 2.125 12.500
32 Молдова 1.125 0.750 1.375 5.250 3.750 12.250
33 Косово 2.500 1.500 1.833 2.333 2.875 11.041
34 Лихтенштейн 1.500 2.500 0.500 0.000 6.500 11.000
35 Латвия 1.625 2.250 1.375 2.625 2.750 10.625
36 Ирландия 1.000 1.250 1.875 2.875 3.375 10.375
37 Финляндия 0.875 1.625 1.375 3.750 2.625 10.250
38 Литва 2.625 1.625 1.625 1.750 2.375 10.000
39 Армения 1.500 2.750 1.375 1.875 2.375 9.875
40 Беларусь 5.000 2.500 1.500 0.250 0.625 9.875
41 Босния и Герцеговина 2.000 1.500 2.625 1.625 2.000 9.750
42 Люксембург 2.625 3.000 1.000 1.250 1.125 9.000
43 Фарерские острова 1.125 1.125 2.750 1.500 2.250 8.750
44 Северная Ирландия 0.500 2.375 2.833 1.625 1.250 8.583
45 Мальта 1.500 0.750 1.500 1.875 2.625 8.250
46 Грузия 1.625 2.250 1.750 1.250 1.125 8.000
47 Эстония 0.500 0.875 1.375 3.666 1.166 7.582
48 Исландия 1.500 0.625 0.625 1.500 3.000 7.250
49 Албания 1.000 0.750 2.000 1.625 0.875 6.250
50 Вельс 1.000 1.000 1.500 1.500 1.166 6.166
51 Гибралтар 1.000 1.000 1.666 1.250 0.875 5.791
52 Северная Македония 1.000 0.500 1.750 0.625 1.625 5.500
53 Андорра 0.833 1.500 0.666 1.500 0.666 5.165
54 Черногория 0.375 1.000 1.625 0.750 1.000 4.750
55 Сан-Марино 0.500 0.000 0.500 0.166 0.833 1.999

* – все клубы России не были допущены к евросезону 2022-2023 из-за войны в Украине, но УЕФА подарил стране-оккупанту 4,333 балла как худший показатель этой ассоциации за пять последних лет

Как распределится квота для Украины на сезон 2024-2025:

  • Победитель УПЛ будет стартовать в "чемпионском пути" квалификации Лиги чемпионов по третьему раунду, ему для прохода в основу стадию придется пройти двух оппонентов
  • Вицечемпион УПЛ будет играть в "пути представителей лиг" со второго раунда отбора, ему нужно будет проходить троих соперников
  • В общей сложности по "чемпионскому пути" в основную стадию ЛЧ выйдет 5 команд, а по "пути представителей лиг" - всего две
  • Победитель Кубка Украины получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (один соперник в основную стадию)
  • Третье и четвертое место УПЛ начнут путь в Лиги конференций по третьему и второму раунду отбора соответственно (два и три оппонента к основной стадии)

Новый формат еврокубков

Напомним, что с сезона 2024-2025 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций не будет групп на основной стадии. В каждом турнире будут по 36 команд, которые будут играть по швейцарской системе.

Каждая команда будет играть 8 матчей с совершенно разными оппонентами – по четыре дома и на выезде. На основе этих игр формируется общая турнирная таблица на 36 участников. 1-8 команды выходят напрямую в 1/8 финала, а 9-24 будут играть в 1/16 финала за право присоединиться к первым восьми.

Интересно знать Когда украинские клубы сыграют в еврокубках: дать жеребьевку и матчи, потенциальные соперники

Перспективы на следующий сезон

Уже с сезона 2023-2024 Украина впрягается в борьбу за сохранение двух путевок в квалификацию ЛЧ. Все команды потеряют баллы за сезон 2018-2019, то есть у нашей ассоциации отнимут 5,600 баллов.

Топ-20 рейтинга перед стартом сезона 2023-2024:

МЕСТО СТРАНА 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 ВМЕСТЕ
1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 - 86.928
2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 - 73.427
3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 - 69.284
4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 - 67.267
5 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 - 51.300
6 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 - 50.581
7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 - 45.316
8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 - 34.400
9 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 - 29.650
10 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 - 27.800
11 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 - 27.775
12 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 - 26.600
13 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 - 26.375
14 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 - 23.900
15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 - 23.625
16 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 - 22.950
17 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 - 22.550
18 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 - 22.375
19 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 - 20.125
20 Хорватия 4.375 5.900 6.000 3.375 - 19.650

Как видим, Украина пока сохраняет место в топ-15. Впрочем, очень близко расположились Норвегия, Дания, Чехия и Израиль. Нашим клубам нужно набрать не меньше команд из этих стран или разрешить только одной ассоциации обойти нас.

Также в случае успешного сезона Украина может подняться в топ-10, что позволит чемпиону напрямую попасть в основную стадию. Правда для этого нашим командам нужно набрать на 20 баллов больше, чем австрийским.

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Также стоит отметить, что впервые за долгое время может быть разбита "большая пятерка". К началу сезона 2024-2025 Франция упадет на шестую строчку, пропустив вперед Нидерланды. Рейтинг в конце следующего сезона будет влиять на раздел мест в кампании 2025-2026.

Как рассчитывается таблица коэффициентов УЕФА:

  • Каждая команда получает по 2 балла за победу и 1 балл – за ничью в основных стадиях евросезона
  • На этапах квалификации за победу дают 1 балл, за ничью – 0,5 балла
  • Также команды получают бонусы за выход в групповую стадию Лиги чемпионов (4) и выход в плей-офф ЛЧ (4)
  • Еще по одному бонусному баллу команды получат за проход одного раунда любого еврокубка.
  • Для ассоциации суммируются все баллы ее команд в отчетном евросезоне и делятся на количество стартовавших в нем клубов.