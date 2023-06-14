Футбольный евросезон 2022-2023 подошел к концу, пишет 24 канал. Уже определены все победители еврокубков, а уже к концу июня стартует квалификация новой Лиги чемпионов сезона 2024-2025.
По теме Кто сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024 и какие шансы у украинского клуба пробиться напрямую.
Таким образом, сформировалась итоговая таблица коэффициентов УЕФА. Она включает в себя пять последних евросезонов, то есть, начиная с кампании 2018-2019.
Украина сохранила два клуба в ЛЧ
Согласно ей будет формироваться распределение команд по еврокубкам на сезон 2024-2025. Украина заняла 14-е место в рейтинге и сохранила за собой две путевки в Лигу чемпионов. В общей сложности от УПЛ в международные турниры попадет пять клубов.
Полная таблица коэффициентов УЕФА:
|МЕСТО
|СТРАНА
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|ВМЕСТЕ
|1
|Англия
|22.642
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|109.570
|2
|Испания
|19.571
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|92.998
|3
|Германия
|15.214
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|82.481
|4
|Италия
|12.642
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|81.926
|5
|Франция
|10.583
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|61.164
|6
|Нидерланды
|8.600
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|59.900
|7
|Португалия
|10.900
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|56.216
|8
|Бельгия
|7.800
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|42.200
|9
|Шотландия
|6.750
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|36.400
|10
|Австрия
|6.200
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|34.000
|11
|Сербия
|6.000
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|32.375
|12
|Турция
|5.500
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|32.100
|13
|Швейцария
|3.900
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|31.675
|14
|Украина
|5.600
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|29.500
|15
|Чехия
|6.500
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|29.050
|16
|Норвегия
|5.375
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|29.000
|17
|Дания
|4.875
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|27.825
|18
|Россия
|7.583
|4.666
|4.333
|5.300
|4.333*
|26.215
|19
|Хорватия
|5.750
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|25.400
|20
|Греция
|5.100
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|25.225
|21
|Израиль
|2.625
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|25.000
|22
|Кипр
|6.125
|5.125
|4.000
|4.125
|5.100
|24.475
|23
|Швеция
|4.125
|5.750
|2.500
|5.125
|6.250
|23.750
|24
|Польша
|2.250
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|20.750
|25
|Венгрия
|3.250
|4.500
|4.250
|2.750
|5.875
|20.625
|26
|Румыния
|2.375
|5.875
|3.750
|2.250
|6.250
|20.500
|27
|Болгария
|4.000
|4.125
|4.000
|3.375
|4.500
|20.000
|28
|Словакия
|5.125
|3.000
|1.500
|4.125
|6.000
|19.750
|29
|Азербайджан
|2.375
|3.375
|2.500
|4.375
|4.000
|16.625
|30
|Казахстан
|4.250
|3.375
|1.000
|2.875
|1.125
|12.625
|31
|Словения
|3.125
|2.000
|2.250
|3.000
|2.125
|12.500
|32
|Молдова
|1.125
|0.750
|1.375
|5.250
|3.750
|12.250
|33
|Косово
|2.500
|1.500
|1.833
|2.333
|2.875
|11.041
|34
|Лихтенштейн
|1.500
|2.500
|0.500
|0.000
|6.500
|11.000
|35
|Латвия
|1.625
|2.250
|1.375
|2.625
|2.750
|10.625
|36
|Ирландия
|1.000
|1.250
|1.875
|2.875
|3.375
|10.375
|37
|Финляндия
|0.875
|1.625
|1.375
|3.750
|2.625
|10.250
|38
|Литва
|2.625
|1.625
|1.625
|1.750
|2.375
|10.000
|39
|Армения
|1.500
|2.750
|1.375
|1.875
|2.375
|9.875
|40
|Беларусь
|5.000
|2.500
|1.500
|0.250
|0.625
|9.875
|41
|Босния и Герцеговина
|2.000
|1.500
|2.625
|1.625
|2.000
|9.750
|42
|Люксембург
|2.625
|3.000
|1.000
|1.250
|1.125
|9.000
|43
|Фарерские острова
|1.125
|1.125
|2.750
|1.500
|2.250
|8.750
|44
|Северная Ирландия
|0.500
|2.375
|2.833
|1.625
|1.250
|8.583
|45
|Мальта
|1.500
|0.750
|1.500
|1.875
|2.625
|8.250
|46
|Грузия
|1.625
|2.250
|1.750
|1.250
|1.125
|8.000
|47
|Эстония
|0.500
|0.875
|1.375
|3.666
|1.166
|7.582
|48
|Исландия
|1.500
|0.625
|0.625
|1.500
|3.000
|7.250
|49
|Албания
|1.000
|0.750
|2.000
|1.625
|0.875
|6.250
|50
|Вельс
|1.000
|1.000
|1.500
|1.500
|1.166
|6.166
|51
|Гибралтар
|1.000
|1.000
|1.666
|1.250
|0.875
|5.791
|52
|Северная Македония
|1.000
|0.500
|1.750
|0.625
|1.625
|5.500
|53
|Андорра
|0.833
|1.500
|0.666
|1.500
|0.666
|5.165
|54
|Черногория
|0.375
|1.000
|1.625
|0.750
|1.000
|4.750
|55
|Сан-Марино
|0.500
|0.000
|0.500
|0.166
|0.833
|1.999
* – все клубы России не были допущены к евросезону 2022-2023 из-за войны в Украине, но УЕФА подарил стране-оккупанту 4,333 балла как худший показатель этой ассоциации за пять последних лет
Как распределится квота для Украины на сезон 2024-2025:
- Победитель УПЛ будет стартовать в "чемпионском пути" квалификации Лиги чемпионов по третьему раунду, ему для прохода в основу стадию придется пройти двух оппонентов
- Вицечемпион УПЛ будет играть в "пути представителей лиг" со второго раунда отбора, ему нужно будет проходить троих соперников
- В общей сложности по "чемпионскому пути" в основную стадию ЛЧ выйдет 5 команд, а по "пути представителей лиг" - всего две
- Победитель Кубка Украины получит путевку в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (один соперник в основную стадию)
- Третье и четвертое место УПЛ начнут путь в Лиги конференций по третьему и второму раунду отбора соответственно (два и три оппонента к основной стадии)
Новый формат еврокубков
Напомним, что с сезона 2024-2025 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций не будет групп на основной стадии. В каждом турнире будут по 36 команд, которые будут играть по швейцарской системе.
Каждая команда будет играть 8 матчей с совершенно разными оппонентами – по четыре дома и на выезде. На основе этих игр формируется общая турнирная таблица на 36 участников. 1-8 команды выходят напрямую в 1/8 финала, а 9-24 будут играть в 1/16 финала за право присоединиться к первым восьми.
Интересно знать Когда украинские клубы сыграют в еврокубках: дать жеребьевку и матчи, потенциальные соперники
Перспективы на следующий сезон
Уже с сезона 2023-2024 Украина впрягается в борьбу за сохранение двух путевок в квалификацию ЛЧ. Все команды потеряют баллы за сезон 2018-2019, то есть у нашей ассоциации отнимут 5,600 баллов.
Топ-20 рейтинга перед стартом сезона 2023-2024:
|МЕСТО
|СТРАНА
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|23/24
|ВМЕСТЕ
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|-
|86.928
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|-
|73.427
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|-
|69.284
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|-
|67.267
|5
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|-
|51.300
|6
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|-
|50.581
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|-
|45.316
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|-
|34.400
|9
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|-
|29.650
|10
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|-
|27.800
|11
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|-
|27.775
|12
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|-
|26.600
|13
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|-
|26.375
|14
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|-
|23.900
|15
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|-
|23.625
|16
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|-
|22.950
|17
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|-
|22.550
|18
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|-
|22.375
|19
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|-
|20.125
|20
|Хорватия
|4.375
|5.900
|6.000
|3.375
|-
|19.650
Как видим, Украина пока сохраняет место в топ-15. Впрочем, очень близко расположились Норвегия, Дания, Чехия и Израиль. Нашим клубам нужно набрать не меньше команд из этих стран или разрешить только одной ассоциации обойти нас.
Также в случае успешного сезона Украина может подняться в топ-10, что позволит чемпиону напрямую попасть в основную стадию. Правда для этого нашим командам нужно набрать на 20 баллов больше, чем австрийским.
Читайте также В Грецию или Швейцарию: кто станет соперником Днепра-1 или Зари в квалификации Лиги чемпионов
Также стоит отметить, что впервые за долгое время может быть разбита "большая пятерка". К началу сезона 2024-2025 Франция упадет на шестую строчку, пропустив вперед Нидерланды. Рейтинг в конце следующего сезона будет влиять на раздел мест в кампании 2025-2026.
Как рассчитывается таблица коэффициентов УЕФА:
- Каждая команда получает по 2 балла за победу и 1 балл – за ничью в основных стадиях евросезона
- На этапах квалификации за победу дают 1 балл, за ничью – 0,5 балла
- Также команды получают бонусы за выход в групповую стадию Лиги чемпионов (4) и выход в плей-офф ЛЧ (4)
- Еще по одному бонусному баллу команды получат за проход одного раунда любого еврокубка.
- Для ассоциации суммируются все баллы ее команд в отчетном евросезоне и делятся на количество стартовавших в нем клубов.