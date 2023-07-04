У вересні стартує новий сезон жіночої Ліги чемпіонів. У новій кампанії Україну вперше в історії представить одраз два клуби, пише 24 канал.
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Чемпіоном України стала полтавська Ворскла. Саме у систему "зелено-білих" увійшла харківська команда Житлобуд-2, яка була гегемоном в українському футболі. Віцечемпіоном натомість став криворізький Кривбас.
Саме ці два клуба представлять нашу країну в жіночій Лізі чемпіонів. Це стало можливим завдяки тому, що Україна увійшла у топ-16 жіночого рейтингу УЄФА. Наші команди почнуть свій шлях з першого раунду кваліфікації.
З ким гратимуть клуби з України
На цій стадії передбачені 15 "фіналів чотирьох", що складаються з півфіналів та фіналів. Тобто, до другого раунду кваліфікації пройдуть 15 команд.
Українці вже дізнались своїх суперників на першій стадії. Ворскла протистоятиме Флорі і в разі проходу естонців гратиме проти боснійського Сараєва або хорватського Осієка. У Кривбаса ж шлях виглядає складнішим.
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Першим суперником криворіжців стане французький ФК Париж. Переможець цієї пари зіграє у другій частині першого раунду кваліфікації проти англійського Арсенала або шведського Лінчепінга. Півфінали цієї стадії пройдуть 6 вересня, а фінали – 9-го.
Формат жіночої Ліги чемпіонів
Вихід у другий раунд дозволить Ворсклі та Кривбасу опинитись за крок до групової стадії. Там 24 команди розіб'ються по парах та зіграють вдома і на виїзді. Учасниками другого раунду кваліфікації будуть 15 переможців першої стадії, а також:
- Славія (Чехія)
- Розенгор (Норвегія)
- Рома (Італія)
- Вольфсбург (Німеччина)
- ПСЖ (Франція)
- Реал Мадрид (Іспанія)
- Спарта (Чехія)
- Хакен (Швеція)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
Групова ж стадія буде складатись із чотирьох квартетів. Там зіграють 12 переможців другого кваліфікаційного раунду, а також іспанська Барселона, французький Ліон, німецька Баварія та англійський Челсі.
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Фінал призначений на 26 травня у Більбао. Чинним чемпіоном є Ліон, який у фіналі-2022 переміг Барселону (3:1). До того ж французи є рекордсменом в історії жіночої Ліги чемпіонів за кількістю трофеїв:
- Ліон (Франція) – 8
- Франкфурт (Німеччина) – 4
- Вольфсбруг (Німеччина) – 2
- Умеа (Швеція) – 2
- Турбін (Німеччина) – 2
- Барселона (Іспанія) – 2
- Арсенал (Англія) – 1
- Дуйсбург (Німеччина) – 1