У вересні стартує новий сезон жіночої Ліги чемпіонів. У новій кампанії Україну вперше в історії представить одраз два клуби, пише 24 канал.

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Чемпіоном України стала полтавська Ворскла. Саме у систему "зелено-білих" увійшла харківська команда Житлобуд-2, яка була гегемоном в українському футболі. Віцечемпіоном натомість став криворізький Кривбас.

Саме ці два клуба представлять нашу країну в жіночій Лізі чемпіонів. Це стало можливим завдяки тому, що Україна увійшла у топ-16 жіночого рейтингу УЄФА. Наші команди почнуть свій шлях з першого раунду кваліфікації.

З ким гратимуть клуби з України

На цій стадії передбачені 15 "фіналів чотирьох", що складаються з півфіналів та фіналів. Тобто, до другого раунду кваліфікації пройдуть 15 команд.

Українці вже дізнались своїх суперників на першій стадії. Ворскла протистоятиме Флорі і в разі проходу естонців гратиме проти боснійського Сараєва або хорватського Осієка. У Кривбаса ж шлях виглядає складнішим.

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Першим суперником криворіжців стане французький ФК Париж. Переможець цієї пари зіграє у другій частині першого раунду кваліфікації проти англійського Арсенала або шведського Лінчепінга. Півфінали цієї стадії пройдуть 6 вересня, а фінали – 9-го.

Формат жіночої Ліги чемпіонів

Вихід у другий раунд дозволить Ворсклі та Кривбасу опинитись за крок до групової стадії. Там 24 команди розіб'ються по парах та зіграють вдома і на виїзді. Учасниками другого раунду кваліфікації будуть 15 переможців першої стадії, а також:

Славія (Чехія)

Розенгор (Норвегія)

Рома (Італія)

Вольфсбург (Німеччина)

ПСЖ (Франція)

Реал Мадрид (Іспанія)

Спарта (Чехія)

Хакен (Швеція)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Групова ж стадія буде складатись із чотирьох квартетів. Там зіграють 12 переможців другого кваліфікаційного раунду, а також іспанська Барселона, французький Ліон, німецька Баварія та англійський Челсі.

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Фінал призначений на 26 травня у Більбао. Чинним чемпіоном є Ліон, який у фіналі-2022 переміг Барселону (3:1). До того ж французи є рекордсменом в історії жіночої Ліги чемпіонів за кількістю трофеїв: