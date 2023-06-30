В поединке за Суперкубок не будет эксратаймов. Матч за престижный европейский трофей сразу может перейти к наиболее интригующей части.
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Без лишней траты времени
Европейский футбольный союз принял решение об изменении формата проведения матча за Суперкубок Европы. Теперь, если коллективы сыграют в ничью в финальном поединке, то их сразу будет ждать серия послематчевых пенальти. То есть, команды обойдутся без дополнительных таймов, а таким образом сэкономят и 30 минут своего и чужого времени. Нововведение никак не повлияет на основную часть игры, а только ускорит определение победителя.
Напомним, что в матче за Суперкубок УЕФА принимают участие победитель Лиги чемпионов и триумфатор Лиги Европы. Но стоит отметить, что ранее гуляла информация, что УЕФА планировала ввести еще одного кандидата на престижный трофей, а именно победителя Лиги конференций. То есть обладатели титула ЛЕ и ЛК играть в полуфинале за право посоревноваться в финале с победителем ЛЧ и Суперкубок Европы.
В этом году, 16 августа в Пирее (Греция) состоится очередной разыгравший престижного европейского трофея, в котором сойдутся английский Манчестер Сити (победитель ЛЧ 2022/2023) и Севилья (победитель Лиги Европы 2022/2023).
Последние обладатели Суперкубка УЕФА
- 2009 год – Барселона (преодолела Шахтер 1:0), стадион в Монако.
- 2010-й – Атлетико (победил Интер 0:2), стадион в Монако.
- 2011 -ый – Барселона (преодолела Порту 2:0), стадион в Монако.
- 2012 -ый – Атлетико (победил Челси 1:4), стадион в Монако.
- 2013-й – Бавария (преодолела Челси (2:2) в серии пенальти), стадион в Прага, Чехия.
- 2014-й – Реал (победил Севилью 2:0), стадион в Кардиффи, Уэльс.
- 2015-й – Барселона (преодолела Севилью 5:4) стадион в Тбилиси, Грузия.
- 2016-й – Реал (победил Севилью 3:2), стадион в Тронгейме, Норвегия.
- 2017-й – Реал (преодолел МЮ 2:1), стадион в Скопье, Северная Македония.
- 2018-й – Атлетико (победил Реал 2:4), стадион в Таллинне, Эстония.
- 2019-й – Ливерпулю (одолел Челси (2:2) в серии пенальти), стадион в Стамбул, Турция.
- 2020-й – Бавария (победила Севилью 2:1), стадион в Будапешт, Венгрия.
- 2021-й – Челси (преодолел Вильярреал (1:1) в серии пенальти), стадион в Белфасте, Северная Ирландия.
- 2022-й – Реал (победил Айнтрахт 2:0), стадион в Хельсинки, Финляндия.