Украинские арбитры на Олимпиаде
Монзуль и Стрелецкую включили в список рефери на матчи мужских и женских футбольных команд на Олимпиады-2020.
Стоящее Украинка Монзуль – в топ-3 лучших арбитров десятилетия среди женщин
В списке главных арбитров – Екатерина Монзуль. Среди ассистентов арбитра указана Марина Стрелецкая.
Достижения Монзуль
- Екатерина Монзуль в 2009 году получила назначение на матч финальной части женского Евро-2009 между Францией и Германией.
- В 2014 году украинка работала на финале женской Лиги чемпионов Тюресо – Вольфсбург. В 2015 году украинке доверили финал женского чемпионата мира-2015 между США и Японией.
- Тогда Монзуль получила звание лучшего арбитра по версии IHHFS.
- В 2020 году Монзуль провела первый международный матч на уровне мужских сборных. Она работала на игре Лиги наций между Сан-Марино и Гибралтаром.
- Также Монзуль в 2020 году впервые работала на матче Лиги Европы, в котором встречались Гент и Слован.
- В 2021 году женщины впервые работали на матчах отбора мужского чемпионата мира. Монзуль 28 марта обслуживала поединок Австрия – Фарерские острова.