Женщины впервые будут работать на матчах отбора чемпионата мира: одна из них – украинка Монзуль
ФИФА впервые в истории доверила обслуживать матчи отбора мужского чемпионата мира по футболу женщинам. Один из поединков будет обслуживать украинка Екатерина Монзуль.
Источник:УЕФА
Какие матчи доверили Монзуль и Фраппар
ФИФА назначил 8 арбитров на поединки европейской квалификации и в зоне КОНКАКАФ. В Европе назначения получили украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар.
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Француженка Стефани Фраппар 27 марта будет работать на матче Голландия – Латвия. Зато украинка Монзуль 28 марта будет обслуживать поединок Австрия – Фарерские острова.
Отметим, что помогать Монзуль будут украинцы Александр Жуков и Виктор Матяш.
Интересно, что Фраппр и Монзуль будут работать на матчах соперников сборной Украины на Евро-2020 – Нидерландов и Австрии.
Достижения Монзуль
- Екатерина Монзуль – лучший украинский арбитр женщина. В 2009 году получила назначение на матч финальной части женского Евро-2009 между Францией и Германией.
- В 2014 году украинка работала на финале женской Лиги чемпионов Тюресо – Вольфсбург. В 2015 году украинке доверили финал женского чемпионата мира-2015 между США и Японией.
- Тогда Монзуль получила звание лучшего арбитра по версии IHHFS.
- В 2020 году Монзуль провела первый международный матч на уровне мужских сборных. Она работала на игре Лиги наций между Сан-Марино и Гибралтаром.
- Также Монзуль в 2020 году впервые работала на матче Лиги Европы, в котором встречались Гент и Слован.
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