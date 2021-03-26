ФИФА впервые в истории доверила обслуживать матчи отбора мужского чемпионата мира по футболу женщинам. Один из поединков будет обслуживать украинка Екатерина Монзуль.

Какие матчи доверили Монзуль и Фраппар

ФИФА назначил 8 арбитров на поединки европейской квалификации и в зоне КОНКАКАФ. В Европе назначения получили украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар.

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Француженка Стефани Фраппар 27 марта будет работать на матче Голландия – Латвия. Зато украинка Монзуль 28 марта будет обслуживать поединок Австрия – Фарерские острова.

Отметим, что помогать Монзуль будут украинцы Александр Жуков и Виктор Матяш.

Интересно, что Фраппр и Монзуль будут работать на матчах соперников сборной Украины на Евро-2020 – Нидерландов и Австрии.

Достижения Монзуль