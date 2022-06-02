Желаем сделать подарок украинцам, – Ярмоленко сделал обещание перед Уэльсом
Источник:инстаграмм Андрея Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на правах настоящего капитана повел команду к победе. Вингер стал автором первого гола сборной Украины в матче против Шотландии.
Ярмоленко: Посвящаем эту победу народу Украины
Андрей Ярмоленко, проведший свой последний сезон в английском Вест Хэме, мгновенно переключился на игру в сборной Украины. Футболист вывел команду на футбольное поле с капитанской повязкой.
Смотрите также Украинские воины на передовой поддержали сборную в игре против Шотландии: эмоциональное видео
На 33-й минуте правый вингер размочил нули на табло. Малиновский гениальным пасом вывел Ярмоленко на ворота Шотландии. Андрей красиво забросил мяч за воротничок голкипера.Любопытно. Андрей Ярмоленко забил свой 45-й гол в футболке сборной Украины в 107 сыгранных поединках.
Победу сборной вингер посвятил всем украинцам, военным, защищающим свободу страны в войне против России. То же самое сделали главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков и полузащитник Атланты Руслан Малиновский.
Андрей вспомнил следующую игру против Уэльса. Капитан пообещал. что 5 июня команда сделает все, чтобы сделать подарок Украине, а футболисты отдадут все силы на поле в Кардиффе.
Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что верите в нас! Посвящаем эту победу народу Украины, каждому защитнику, кто сейчас на поле боя защищает нашу страну. Мы обязательно выиграем в этой войне.
5 июня. Решающий момент. Желаем сделать подарок каждому украинцу. Отдадим все силы. Слава ВСУ! Слава Украине!,
– написал футболист.
Отметим, что наши воины нашли время и под обстрелами смотрели матч сине-желтых против Шотландии. Перед поединком военные просили сборников пробиться на чемпионат мира-2022 в Катар.
Ход валидольного поединка
- Матч против Шотландии закончился победой украинцев со счетом 1:3. Как отметили ранее, Ярмоленко вывел сборную вперед – 0:1. Именно с таким счетом закончилась первая часть встречи.
- Сразу после перерыва Роман Яремчук удвоил преимущество Украины после подачи с фланга от динамовца Александра Караваева.
- После 60-й минуты было видно, как подсаживаются игроки нашей сборной в физическом плане, поэтому инициатива перешла к сопернику. Шотландцы быстро воспользовались этим и отквитали один мяч.
- До компенсированного времени счёт держался 1:2 в пользу подопечных Петракова. Артем Довбик реализовал свой второй момент в матче и увеличил преимущество главной команды Украины.
- Благодаря этому сборная Украины пробилась в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022.