Мимо чемпионата Европы

Игорь Харатин прокомментировал свое отсутствие в расширенном списке Андрея Николаевича. Футболист готовился к любому решению Шевченко. К сожалению, в конце сезона опорник получил травму и пропустил несколько игр Ференцвароша.

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Если бы я играл, вероятно, я бы получил приглашение в сборную, но я пропустил несколько недель, поэтому мне пришлось принять решение тренера. Мне жаль, что так получилось, но я не могу этого изменить. Я рад, что уже полностью здоров,

– рассказал Александр.

В этом сезоне полузащитник сыграл за венгерский клуб в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. В активе Харатина 4 поединка за "сине-желтых".

Не только Игорь не смог поехать на тренировочные сборы в Харьков, которые начались 16 мая. Пропустят подготовку к чемпионату Европы сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы.

Также подготовку мог пропустить защитник Динамо Виталий Миколенко. Игрок получил травму руки в финале Кубка Украины. К счастью, повреждение оказалось не таким серьезным.

Контрольные поединки сборной Украины