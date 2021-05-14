Серьезность травмы Миколенко

Травма защитника киевского Динамо и сборной Украины Виталия Миколенко оказалась не такой серьезной, как показалось на первый взгляд. Футболист успеет восстановиться к подготовке национальной команды, которая будет проходить в Харькове.

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Главный наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко посетил финальный матч. Уже после финала тренер рассказал о состоянии здоровья одного из стабильных игроков основы. По его словам, у Миколенко сильный ушиб кисти. Защитнику удалось избежать перелома. Один из лидеров киевского клуба сможет присоединиться к тренировочному сбору национальной команды перед чемпионатом Европы-2020.

В этом сезоне Миколенко сыграл в "бело-синей" футболке во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 асиста.

Тренировочные сборы национальной команды уже пропустят два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы.

Контрольные поединки сборной Украины

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 июня)

Как Миколенко получил травму

Защитник вышел в стартовом составе Динамо. Уже на 10-й минуте в игровой борьбе против Артема Громова динамовец неудачно упал на руку. До этого всего игрок Зари еще и случайно наступил на кисть защитника киевлян.

Миколенко со слезами на глазах не смог продолжить игру и с обмотанной рукой был заменен на Александра Караваева. Защитник поддерживал команду со скамейки для запасных.

Подопечные Мирчи Луческу имели лучший вид на поле, но никак не могли пробить оборону соперника из Луганска. Обладатель трофея определился в дополнительные 15-минутные таймы.

На 98-й минуте Родригес справа ворвался в штрафную Зари и прострелил, Буяльский остроумно пропустил мяч между ног, а Цыганков с линии вратарской отправил мяч в ворота. Этот гол лидера киевлян стал первым и последним в финальной встрече. Уже после поединка на лице травмированного Миколенко наконец появилась улыбка.