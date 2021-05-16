Повз чемпіонат Європи

Ігор Харатін прокоментував свою відсутність у розширеному списку Андрія Миколайовича. Футболіст готувався до будь-якого рішення Шевченка. На жаль, наприкінці сезону опорник отримав травму та пропустив декілька ігор Ференцвароша.

Читайте також Пятов оголосив про закінчення кар'єри в збірній України після Євро-2020

Якби я грав, ймовірно, я б отримав запрошення до збірної, але я пропустив декілька тижнів, тому мені довелося прийняти рішення тренера. Мені шкода, що так вийшло, але я не можу цього змінити. Я радий, що вже повністю здоровий,

– розповів Харатін.

У цьому сезоні півзахисник зіграв за угорський клуб у 37 матчах в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти. У доробку Харатіна 4 поєдинки за "синьо-жовтих".

Не лише Ігор не зміг поїхати на тренувальні збори у Харків, які розпочались 15 травня. Пропустять підготовку до чемпіонату Європи відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм.

Також підготовку міг пропустити захисник Динамо Віталій Миколенко. Гравець зазнав травми руки у фіналі Кубка України. На щастя, пошкодження виявилось не таким серйозним.

Контрольні поєдинки збірної України