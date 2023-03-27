Сюпризом это не стало: соперник Динамо в Лиге Европы объявил о сотрудничестве с российским Зенитом
Российский коллектив привлекся поддержкой европейского маститого клуба. Им стал соперник киевского Динамо в Лиге Европы и Лиге чемпионов.
Турецкий Фенербахче объявил о сотрудничестве с российским Зенитом. " "Желтые канарейки" неоднократно выражали поддержку путинскому режиму, пишет 24 Канал, ссылаясь на росСМИ
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Неадекватные нашли друг друга
Турецкий коллектив решил пробить очередное дно. Фенербахче заключил соглашение с командой из страны-агрессора, демонстрируя подлинный акт дружбы между клубами. Сотрудничество между сторонами рассчитано на два года. Договор предусматривает определенные товарищеские соглашения, которые продемонстрируют единство коллективов. В частности, системы мужских и женских футбольных и баскетбольных команд будут иметь общие проекты. В договор входят и товарищеские матчи и турниры, обмен опытом между специалистами и обмен игроков академий.
Цинизм турок
- Напомним, что Фенербахче в текущем сезоне играл с киевским Динамо 4 раза – дважды в квалификации в Лигу чемпионов ("бело-синие" вышли победителями из дуэли) и дважды в рамках группового этапа Лиги Европы. И вот турки на матчах с украинцами откровенно демонстрировали свою неадекватность.
- Болельщики Фенербахче скандировали "Владимир Путин" на матче с киевлянами, а на другой поединок с "бело-синими" фаны "желтых канареек" одели маски российского диктатора.
- Также фанаты Фенербахче упрекали игроков Динамо бутылками, а вдобавок атаковали социальные сети киевского клуба.